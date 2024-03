Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : la semaine commence dans la grisaille, sauf sur BTP information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 17:56









(CercleFinance.com) - La lourdeur des marchés obligataires ne se dément pas : ce n'est pas spectaculaire, c'est une lente glissade mais qui ramène les principales dettes souveraines sur leurs niveaux de fin novembre/début décembre 2023.

Ainsi, les Bunds se tendent de +2,2Pts vers 2,458%, nos OAT de +1,5Pt (à 2,892%), les BTP italiens évoluant à contre courant avec -2,5Pts vers 3,676%.



Mais outre-Atlantique les T-Bonds se dégradent de +3,5Pts à 4,34%, le '30 ans' affiche +3Pts à 4,458%, ce qui est proche du zénith annuel des 4,475% et n'est pas bon pour l'immobilier.

Même écart de +3Pts sur les 'Gilts' UK à 4,1350%.





La semaine sera ponctuée par les réunions de politique monétaire de plusieurs grandes banques centrales, dont celle de la Fed... mais elle ne devrait pas donner lieu à la moindre surprise (consensus de 99% pour un maintien du taux directeur mercredi) : les marchés seront, comme toujours, à l'affût de la moindre indication révélatrice sur le calendrier des baisses de taux d'intérêt à venir (et qui pourraient se limiter à 3 cette année).



Bon nombre d'analystes estiment que la FED pourrait réviser à la hausse ses perspectives en matière de croissance économique et d'inflation, signifiant par là qu'il n'y a toujours pas d'urgence à réduire les taux (pas avant juin pour 76% des opérateurs).

Outre la Fed, la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque Nationale Suisse (BNS) se réuniront aussi cette semaine, et là encore aucun changement sur les taux n'est attendu pour ces deux banques centrales.



La surprise pourrait venir de la Banque du Japon (BoJ), à qui des rumeurs de marchés prêtent l'intention de normaliser sa politique monétaire en remontant le loyer de l'argent et en mettant fin aux taux négatifs.





Du coté des statistiques du jour, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,6% en février 2024, contre 2,8% en janvier, et celui de l'Union européenne à 2,8% après 3,1%, selon Eurostat.



Selon les premières estimations, la zone euro a enregistré un excédent de 11,4 milliards d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en janvier 2024, contre un déficit de 32,6 milliards d'euros en janvier 2023.



Les marchés obligataires poursuivent leur dégradation



