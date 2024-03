Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : la semaine avait mal commencé et s'achève +mal encore information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 16:41









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires se sont nettement dégradés cette semaine, mais sans préjudice pour les indices boursiers qui s'en sortent très honorablement (notamment en Europe), comme si leur lecture du risque de résurgence inflationnistes s'appuyait sur des statistiques édulcorées par rapport à celles diffusées auprès des marchés de taux.



Les rendements continuent de se retendre depuis vendredi dernier (+15Pts sur les T-Bonds US) et la séance de jeudi fut la plus négative avec +10Pts d'un coup.

Aucune embellie à l'horizon en cette veille de weekend avec des T-Bonds qui se dégradent encore de +2Pts à 4,315% (contre 4,04% au plus bas le 8 mars), même écart pour nos OAT (à 2,884%), puis +2,2Pts sur les Bunds (à 2,440%) et +3,2Pts sur les BTP italiens à 3,7100%.

Les opérateurs parisiens ont pris ce matin connaissance de l'indice des prix à la consommation en France pour le mois de février, annoncé en estimation provisoire à +2,9% en rythme annuel après +3,1% en janvier.

Sur un an, les prix à la consommation en France ont augmenté de 3% en février 2024, selon l'Insee qui révise donc son estimation provisoire (après avoir abaissé la veille son anticipation de PIB au 'T1' à 0,00%).



La semaine se termine au plus mal sur les 'Gilts' avec +6Pts à 4,146%.



Les chiffres US publiés tout au long de la semaine ont déçu et ceux de ce vendredi ne vont pas dissiper le malaise relatif aux récentes données concernant l'inflation.



La confiance des consommateurs américains est restée globalement stable en mars, à en croire l'indice calculé par l'Université du Michigan qui ressort à 76,5 en estimation préliminaire, contre 76,9 le mois précédent.



Si l'indice recule ainsi de 0,5% par rapport à février cette variation se situe bien dans la marge d'erreur.



L'indice signe cependant une progression de 23,4% par rapport à mars 2023 et les consommateurs demeurent bien présents comme le démontrait jeudi de solide des ventes au détail, assorties d'une une hausse annualisée des prix producteurs la plus forte depuis septembre.



A signaler -même si c'est un chiffre peu 'probant' une forte contraction de l'activité manufacturière dans l'État de New York en mars, selon l'indice 'Empire State' des conditions générales de la Fed locale: l'indice a plongé de 19 points par rapport au mois précédent pour s'établir à -20,9.



'La demande a fléchi en raison de la baisse importante des nouvelles commandes et de la baisse des livraisons', expliquent les enquêteurs ajoutant que les indicateurs du marché du travail se sont aussi affaiblis.



Le rythme de la hausse des prix des intrants s'est quelque peu modéré, tandis que celui des prix de vente est demeuré stable. Les entreprises s'attendent à ce que les conditions s'améliorent au cours des six prochains mois, bien que l'optimisme soit resté modéré.

Enfin, les prix à l'importation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,3% en février par rapport au mois précédent (+0,2% hors produits pétroliers), tandis que ceux à l'exportation se sont accrus de 0,8%, en données brutes comme hors denrées alimentaires.



Le tableau est plus réconfortant sur 12 mois : les prix à l'importation et à l'exportation ont diminué respectivement de 0,8% (-0,5% hors produits pétroliers) et de 1,8% le mois dernier (-1% hors denrées alimentaires).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.