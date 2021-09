Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux :la séance a failli mal se terminer avec flambée énergie information fournie par Cercle Finance • 27/09/2021 à 18:29









(CercleFinance.com) - La flambée des prix de l'énergie (gaz et pétrole) a provoqué une nette tension des taux en Europe mais qui s'est calmée avec une prise de parole de Christine Lagarde. Nos OAT affichent ce soir un rendement de 0,1200% (proche des 0,118% de vendredi) après avoir atteint 0,154% ce midi. les Bunds se sont dégradés de 5Pts vers -0,1900% avant de se rétablir vers -0,224%, soit +1,5Pts alors que les élections allemandes n'ont pas permis de faire émerger un véritable vainqueur (Olaf Scholz devrait devenir le prochain chancelier, mais sans majorité, sa formation n'a obtenu que 25,7%) mais ont fait un vrai perdant, la CDU d'Angela Merkel et Armin Laschet qui n'obtient que 24,1% des suffrages, une vraie claque puisque la CDU n'était jamais passée sous 30% depuis les années 60. Plus au sud, les BTP italiens terminent peu changés à 0,7900%, idem pour les Bonos espagnols à 0,412%. Outre Atlantique, le rendement du T-Bond 2031 a dépassé la barre psychologique des 1,5% en séance, soit +30Pts de base en 10 jours avant se calmer un peu vers 1,482% (+2Pts de base). Cette tension est à rapprocher d'une flambée du pétrole au-delà de 79,65$ à Londres (+1,6% sur le Brent) et 75,5$ à New York (+2% sur le WTI), ce qui renforce les anticipations inflationnistes. Mais Christine Lagarde vient de déclarer que les pressions inflationnistes sont toujours vues comme 'temporaires' par la BCE... ce qui a fait retomber la pression et ramené les OAT et Bunds à l'équilibre, mais pas les T-Bonds. Le Département du Commerce US annonce en effet une hausse inattendue de 1,8% des commandes de biens durables aux Etats-Unis le mois dernier, nettement supérieure au consensus, après un gain de 0,5% (révisé d'une estimation initiale qui était de -0,1%) en juillet. Les commandes hors transports -un indicateur considéré comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises- n'ont toutefois augmenté que de 0,2% en août, les commandes d'équipements de transport (traditionnellement volatiles) ayant bondi de 5,5%. Outre-Manche, les Gilts finissent avec +3Pts vers 0,955% après avoir culminé vers 0,9770%: ceci confirme le débordement du zénith annuel des 0,925% survenu vendredi et c'est le pire niveau affiché depuis le bref épisode de tension de mi-mars 2020... et c'est un niveau plus réellement traité plusieurs jours de rang depuis début mai 2019.

