Taux : la prime de terme commence à se reconstituer (CPRAM)

(AOF) - Dans sa publication mensuelle "Actifs, nos convictions", CPRAM rappelle qu’historiquement, la sortie d’une configuration d’inversion de courbe se fait par la partie courte. La banque centrale entame un cycle d’assouplissement monétaire, baissant son taux d’intérêt directeur dans un environnement de chute du PIB et d’inflation faible.

Pour le gestionnaire d'actifs, le scénario qui semble se dessiner actuellement est différent : les banques centrales ancrent une approche de taux directeurs " plus hauts pour plus longtemps ", dans un contexte d'inflation qui, malgré sa modération, reste plus haute que la cible, et avec une croissance économique qui tient bien plus qu'attendu, du côté américain et dans une moindre mesure en Europe.

CPRAM note que la prime de terme commence néanmoins à se reconstituer : cela est dû à la partie longue de la courbe. " En effet, les craintes sur la soutenabilité de la dette, ainsi que la volatilité des taux, ont affaibli la demande de la part d'investisseurs. Les programmes d'achat de la part des banques centrales, longtemps présents comme soutien, ont un effet inverse dorénavant sur le marché ", explique le gérant.

Son scénario central de ralentissement plus marqué de l'économie, ainsi que le niveau absolu des taux, devrait néanmoins remettre en avant les atouts du marché des taux : actif refuge et de rendement.