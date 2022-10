Taux: la nervosité reste de mise à la veille du NFP US information fournie par Cercle Finance • 06/10/2022 à 19:00

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires continuent de se dégrader à 24H de la publication du 'NFP' (chiffres officiels sur l'emploi aux Etats Unis) et les rendements se tendent nettement en Europe pour la 3ème séance consécutive avec +7Pts sur les OAT vers 2,695% et sur les Bunds vers 2,09%.

Les Bonos espagnols s'en tirent un peu mieux avec +6Pts à 3,222% et les BTP italiens affichent +8Pts à 4,525%.



Pas de réaction à la publication d'un recul du volume des ventes du commerce de détail CVS en Europe: elle a diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, par rapport à juillet 2022, selon les estimations d'Eurostat.



Très mauvaise journée pour les 'Gilts' Outre-Manche avec un coup de massue de +20Pts à 4,235%: le déficit budgétaire britannique continue d'inquiéter, comme le démontre une lourde chute de la Livre de -1,7% face au Dollar et de -0,9¨face à l'Euro.



La lourdeur a prédominé outre-Atlantique avec une dégradation de +7Pts également sur les T-Bonds US vers 3,8300%: pas de réaction très tranchée aux propos de Neel Kashkari (patron de la FED de Minneapolis) pour qui il n'est pas question d'envisager un assouplissement prochain des taux, sauf à ce que les marchés dévissent ou basculent dans un scénario de krach... et même dans cette hypothèse, il faudrait que les écarts à la baisse soient énormes.

Les inscriptions au chômage qui ont augmenté de presque +30.000 aux Etats-Unis la semaine dernière, à 219.000 contre 190.000 (révisé de 193.000) la semaine précédente, bien au-delà des 203.000 anticipés.

Le nombre d'allocataires percevant régulièrement des indemnités progresse à 1,361 million contre 1,346 million la semaine précédente.