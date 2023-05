Taux : la lourdeur s'accroit, tension critique sur les Gilts information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 19:51

Séance de consolidation sur les marché obligataire, les rendements de se tendent assez nettement alors que les spéculations sur de nouvelles hausses de taux aux Etats Unis sont revenues au 1er rang des préoccupations, devant le risque de 'shutdown' en cas d'échec des négociations sur le plafond de la dette (Kevin Mc.Carthy prévient que le compromis permettant un accord ne fera pas plaisir à tout le monde).

L'agence de notation de crédit Fitch a placé la note des États-Unis sous surveillance négative, même si son scénario de base demeure qu'un accord serait conclu.

Les T-Bonds US se dégradent de 8Pts après la révision à la hausse du PIB US : le rendement du '10 ans' remonte +8Pts à 3,795%.

Le PIB réel est revu de 0,2Pt à la hausse, à 1,3% au premier trimestre 2023, selon le Département du Commerce qui avait annoncé un taux de 1,1% en toute première estimation il y a un mois.

Déception du côté des promesses de ventes de logements neufs : elles sont tout juste stables en avril aux Etats-Unis alors qu'elles étaient anticipées à +0,5% (après-5,2% en mars).



La lourdeur de l'obligataire est à peine moins prononcée en Europe ou les Bunds et OAT affichent +7Pts de base à 2,524% et 3,103% respectivement.

Outre l'indice du climat des affaires en France, qui a été publié avant l'ouverture, on a pris connaissance également des nouvelles estimations des PIB de premier trimestre de l'Allemagne.

Il a diminué de 0,3% au premier trimestre 2023 par rapport au dernier trimestre 2022, selon les nouvelles données en volume et CVS-CJO de Destatis, alors qu'une stabilité avait été annoncée initialement.



Le climat des affaires en France s'assombrit en mai, pour le troisième mois consécutif, au vu de l'indicateur de l'Insee qui perd deux points et retrouve, à 100, sa moyenne de longue période. Il s'agit de son niveau le plus bas depuis avril 2021.



Plus au Sud, les Bonos prennent également +7Pts à 3,589% et les BTP +6Pts à 4,3820%.



La situation demeure critique sur le marché de taux britannique avec des Gilts qui voient leur rendement s'envoler de +21Pts vers 4,42 et rééditer leurs pires niveaux de la crise de fin septembre qui a causé l'intervention en catastrophe de la BoE et la démission de Liz Truss.