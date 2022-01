Taux: la lourdeur persiste en Europe, et y compris en Italie information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 19:13

(CercleFinance.com) - La dernière séance du mois de janvier n'a pas permis aux marchés de taux européens d'effacer les pertes des 4 1ères semaines de l'année : nos OAT se tendent de +5,5Pts, de +0,37% vers 0,425% et les Bunds repassent en territoire positif (+6Pts de -0,047% à +0,0105%).



Ils n'ont pas tiré parti du repli de l'inflation annuelle en l'Allemagne au mois de janvier : elle est estimée à +4,9% selon l'estimation préliminaire de l'office fédéral de la statistique, un taux annualisé en repli de 0,4 point par rapport à celui du mois précédent.

Sur une base harmonisée en fonction des normes européennes, les variations mensuelle et annuelle des prix sont estimées à respectivement +0,9% en séquentiel et +5,1% annualisé en janvier, ce qui du coup apparaît nettement moins positif.



En Italie, la croissance aurait atteint +6,5% selon Istat, à noter une nette détente initiale des taux (-8Pts qui fut vite invalidée) alors que Mario Draghi pourrait rester en place faute d'être parvenu à détrôner l'actuel Président Sergio Mattarella (80 ans).

Mais attention, la tâche s'annonce difficile pour Mario Draghi qui a mangé son pain blanc.

La Banque d'Italie, vient d'abaisser sa prévision de PIB pour 2022, de +4% à 3,8%; le gouvernement réduit également son objectif qui serait 'supérieur à 4%', mais loin des 4,7% visés auparavant.



Le moral des entreprises chute au plus bas depuis neuf mois et l'inflation qui a atteint 4,2% en 2021 a peu de chances de se réduire rapidement et pourrait peser sur les perspectives de croissance, vu la remontée du baril au-delà de 90$.

Les BTP italiens qui s'étaient détendus ce lundi matin après la réélection de S.Mattarella (jusque vers 1,2700%) ont ensuite inversé la vapeur et se dégradent ce soir de +1,6Pt vers 1,365%.



Les T-Bonds US se retendent légèrement, de +1Pt vers 1,79% : le PMI de Chicago est ressorti en légère hausse en janvier (65,2contre 63,1) mais ce qui occupe toutes les conversations, c'est le niveau de l'inflation qui atteint +7% en donnée brute et +5,5% en estimation 'PCE'.



C'est beaucoup... et même beaucoup trop : et si la FED entamait son cycle de hausse de taux par un tour de vis de 50Pts dès mi-mars ?

Raphael Bostic, le patron de la FED d'Atlanta a mis cette hypothèse sur la table ce weekend, elle reste en balance avec un scénario à 5 hausses de taux de 25Pts de base... mais certains en envisagent jusqu'à 7 d'ici la fin de l'année: une hausse à chaque FOMC contre un schéma plus traditionnel de 1 hausse toutes les réunions trimestrielles.



Côté Europe, le principal rendez-vous de la semaine, la réunion de politique monétaire de la BCE, jeudi, ne devrait pas donner lieu à des annonces majeures de la part de l'institution.



'Les arguments en faveur de la normalisation de la politique monétaire de la BCE se renforcent mais une hausse des taux en 2022 est très peu probable', rappelle-t-on du côté de chez Generali Investments.



Les investisseurs comptent par ailleurs sur la série d'indicateurs économiques attendus dans les prochains jours pour dissiper leurs inquiétudes actuelles sur la conjoncture.



Le brusque regain de volatilité sur les marchés d'actions depuis le début de l'année, qui a pris par surprise de nombreux investisseurs, n'a pas déclenché de rotation sectorielle au profit des bons du Trésor, malgré la montée en puissance du 'risk-off' depuis fin décembre.

La crainte d'un resserrement volontariste de la politique monétaire de la FED et d'une évolution du discours de la BCE entretiennent une défiance vis-à-vis des marchés de taux.

Enfin, les Gilts britanniques n'ont guère bougé (stables à 1,3100%) alors que Boris Johnson a du s'excuser ce lundi devant le Parlement (il perd malgré tout certains de ses soutiens) pour plusieurs 'party' organisées au 10 Downing Street en plein couvre-feu.