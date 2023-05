Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux: la lourdeur l'emporte, peu de chiffres à l'agenda information fournie par Cercle Finance • 09/05/2023 à 18:36









(CercleFinance.com) - Petite séance en Europe (les opérateurs britanniques étaient en congé aujourd'hui) où les cours ont peu varié.



Une légère dégradation s'est imposée : le rendement du Bund à 10 ans se tend de +3Pts (à 2,335%) et celui des OAT affiche +2,5Pts à 2,933%, les BTP italiens +3Pts à 4,27%.

En France, le déficit commercial s'est nettement amélioré au premier trimestre pour s'établir à 29,8 milliards, essentiellement sous l'effet de la réduction de la facture énergétique, selon des statistiques publiées ce matin par la Direction générale des douanes.

Avec une contraction de 11,9 milliards d'euros (à -8,4MdsE), il s'agit d'une amélioration 'record', la plus importante depuis au moins l'an 2000, soulignent les Douanes.



Les T-Bonds US affichent +0,7Pt à 3,517% à l'avant-veille de la publication des chiffres très importants de l'inflation américaine.

Pour mémoire, le consensus des économistes table sur un ralentissement de l'indice à +0,3% dans sa version de base ('core') en avril, contre +0,4% le mois précédent.

Les investisseurs craignent que des indicateurs économiques mitigés ne viennent compliquer la tâche de la Réserve fédérale, qui n'a pas totalement rassuré sur son intention d'interrompre rapidement son processus de resserrement monétaire.









Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.