Taux: la lourdeur domine malgré des 'stats' très rassurantes

(CercleFinance.com) - Les 'chiffres du jour' sont bons, de part et d'autre de l'Atlantique, aussi dans le domaine de l'activité que de l'inflation, mais les marchés obligataires semblent jouer le 'fait accompli', contrairement aux indices boursiers avec un nouveau record à la clé pour le Dow Jones avec +1,1% à 41.550, les S&P500 (+0,9%) revient tutoyer ses sommets (à 5.640) et le Nasdaq engrange +1,3% et efface ses pertes de la veille à près de 17.800Pts.

Le '10 ans' américain se dégrade de +2,4Pts vers 3,865%, le '2 ans' de +2,3Pts à 3,87%, le '30 ans' de +2Pts à 4,151%.



Peut-être peut-on y ajouter un effet d'arbitrage avec une séance placée sous le signe du 'risk-on', malgré un 'PCE' inférieur aux attente : l'indice des prix 'PCE' se contracte vers +2,5% au 2ème trimestre, contre une augmentation de +3,4% au premier trimestre.

Hors prix de l'alimentation et de l'énergie, l'indice est également ressorti en nette baisse de +3,7% à +2,8% d'un trimestre sur l'autre.



Aux Etats Unis toujours, le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis est révisé à un rythme annualisé de 3% au deuxième trimestre 2024 par le Département du Commerce qui avait annoncé 2,8% en première lecture il y a un mois.

Cette croissance, en forte accélération par rapport à celle de 1,4% observée au trimestre précédent, est principalement attribuable à la hausse des dépenses de consommation (+2,9%, essentiellement à crédit) puis aux investissements dans les stocks privés.



Côté emploi, le Département du Travail annonce avoir enregistré 231 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 19 août, un chiffre en baisse de 2000 par rapport à la semaine précédent (dont le chiffre a été révisé en hausse, de 232 à 233 000).



Enfin, c'est peut-être un bémol aux bons chiffres du jour, les prix de l'immobilier aux États-Unis ont grimpé de 5,4% sur 1 an en juin pour valider un nouveau record historique, malgré la chute abyssale du nombre des transactions (comme en Europe, c'est de l'ordre de -22%).



L'indice des prix de l'immobilier Case-Shiller, a ainsi flambé de 51% au cours des 4 dernières années, soit plus que les +49% observés durant la bulle des 'subprime' de 2002 à 2006 (effet 'taux zéro', puis recherche d'actifs refuge face à l'inflation).

L'indice Case-Shiller des 20 plus grandes villes a également bondi de 6,5% sur un an en juin, atteignant un nouveau record absolu : l'immobilier atteint des sommets stratosphériques en Californie (des centaines de milliers d'américains ont quitté l'état cette année).



En Europe, l'inflation se tasse juste en-dessous du seuil symbolique des 2% en Allemagne, mais cela ne soutient pas le Bund qui stagne à 2,2750%, nos OAT se détendent de -1Pt à 2,99%, les BTP italiens du même écart à 3,658%.





