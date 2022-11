Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : la lourdeur domine en Europe, les Gilts UK plongent information fournie par Cercle Finance • 07/11/2022 à 19:54









(CercleFinance.com) - La séance fut très peu volatile sur l'obligataire (ap8 heures de quasi stabilité) mais le rouge domine en fin de journée : les OAT se tendent de +2Pts à 2,846%, les Bunds de +5Pts à 2,3400%, les BTP italiens de +2Pts à 4,475%.



La nouvelle semaine qui s'ouvre s'annonce plutôt calme sur le front des 'stats', le 1er chiffre d'importance est attendu jeudi avec la publication de l'inflation aux Etats-Unis (les analystes s'attendent à un CPI en hausse de +0,7% pour le mois d'octobre par rapport à septembre, ce qui devrait l'établir à 8% en rythme annuel).



Le point d'orgue sera surtout politique avec les élections de 'Midterm' aux Etats Unis (1/3 du Sénat, le totalité de la Chambre des Représentants), les résultats seront connus dans la nuit de mardi à mercredi... et une cohabitation semble inéluctable avec la Maison Blanche, qui n'aura plus de majorité.



Les T-Bonds se dégradent de +4Pts de base à 4,200%.



L'écart le plus spectaculaire se situe sur les Gilts britanniques avec un sévère recul qui propulse les rendements de +12Pts vers 3,6700% alors que les investisseurs s'interrogent sur les équilibres budgétaires et les arbitrages qui seront présentés fin novembre : le taux d'inflation qui flirte avec les 11% et une récession à -1,5% anticipée en 2023 donnent des sueurs froides.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.