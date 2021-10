Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : la hausse du pétrole a pesé plus fortement en Europe information fournie par Cercle Finance • 11/10/2021 à 19:02









(CercleFinance.com) - Les spécialistes des marchés de taux n'ont pas manqué de remarquer la reprise de la flambée du baril de WTI (+3% à 82$) et du Brent qui a bondi de +2,5% vers 84,5$ (au plus haut ce jour, 84$ ce soir), établissant un nouveau record depuis octobre 2014. Cela provoque une nouvelle tension des rendements en Europe avec +2,5Pts sur nos OAT à 0,218% et +2,7Pts sur les Bunds à -0,121%. Plus au Sud, les Bonos ont décalé de +1,6Pt à 0,512%, les BTP de +3,6% à 0,915%. Outre-Manche, les Gilts rajoutent +4Pts à 1,200%, nouveau record annuel. Les investisseurs ont de quoi s'inquiéter des pénuries de matériaux et d'une inflation galopante depuis quelques mois et la flambée du baril ce lundi n'a rien de rassurant. Au chapitre économique, après un lundi 'blanc', quelques publications de premiers plan en Europe (indice ZEW en Allemagne, production industrielle dans la zone euro,...) et aux Etats-Unis (inflation, ventes au détail,...) viendront émailler les prochaines séances de Bourse. Les T-Bonds US sont restés très calmes ce lundi, rajoutant 0,7Pt à 1,612%... ce qui suffit à confirmer -si besoin était- le franchissement des 1,575%.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.