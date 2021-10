Taux : la hausse de l'énergie fait grimper les rendements

(CercleFinance.com) - Séance de consolidation sur les marchés qui terminent clairement dans le rouge avec +3Pts pour nos OAT à 0,197% et +2,5Pt pour les Bunds à -0,146%.

Pas de chiffres publiés en Europe ce lundi mais de nouveaux records de 7 ans sur le baril de 'Brent' à 86$ et sur le 'WTI' à 83,2$ qui alimentent les spéculation sur une inflation plus forte et durable que prévu.

Plus au sud, les Bonos et les BTP italiens se dégradent de +4Pts à 0,50% et 0,908%.

Outre-Atlantique, le '10 ans' US affiche +2,4Pts à 1,600% après avoir culminé à plus de 1,6250% de rendement ce midi.

Le T-Bonds se sont légèrement détendus avec un chiffre publié par la FED: la production industrielle aux Etats-Unis ressort en repli de -1,3% (après -0,1 % en août, chiffre révisé de +0,4%).

Par ailleurs, le taux d'utilisation des capacités de production recule de -1Pt vers 75,2% en septembre contre 76,2% en août (chiffre révisé de 76,4%).

Enfin, Outre-Manche, les Gilts réalisent la plus mauvaise performance du jour avec une hausse de +4,5Pts de rendement à 1,1510%, après un plafonnement à 1,170%