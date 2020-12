Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : la hausse de jeudi annule la baisse de mardi après PMI Cercle Finance • 03/12/2020 à 18:54









(CercleFinance.com) - Machine arrière toute sur les marchés obligataires de la zone qui effacent le terrain perdu l'avant-veille (après une séance de stagnation): le rendement de nos OAT se détend de -3,2Pts à -0,3200%, les Bunds d'autant à -0,556%. Les BTP italiens effacent les 3Pts à 0,56%, les Bonos également à 0,075%. Les bons du Trésor progressent en Europe après la publication de chiffres plutôt décevants. Les indices PMI définitifs d'IHS Markit concernant l'activité du secteur des services en Europe ont reculé pour la première fois depuis cinq mois, comme le signale l'indice PMI: repli de 50,0 en octobre vers 45,3, un niveau toutefois légèrement supérieur à son estimation flash (45,1). Le PMI des 'services' en France recule de 46,5 vers 38,8, conséquence logique du reconfinement et de la mise à l'arrêt de l'industrie des loisirs. Aux Etats Unis, les T-Bonds se détendent de -2,7Pts (vers 0,917%) alors que les chiffres du jour ont été robustes : hausse du PMI des 'services' en 2ème estimation selon IHS/Markit (activité anticipée du secteur tertiaire US) de 57,7 vers 58,4, puis hausse de l'indice PMI 'composite' (toujours selon IHS Markit) à 58,6 en décembre contre 57,9 en estimation 'flash'. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont nettement baissé la semaine dernière aux Etats-Unis (-75.000, c'est inespéré), selon le Département du Travail, pour s'établir à 712.000, contre 787.000 la semaine précédente (nombre d'ailleurs révisé de 778.000 en estimation initiale). La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 739.500, en recul de 11.250 d'une semaine à l'autre. Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a chuté de -569.000 la semaine précédente, à 5,52 millions.

