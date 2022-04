Taux: la grande correction se poursuit, rendements records information fournie par Cercle Finance • 11/04/2022 à 20:08

(CercleFinance.com) - Le rendement des T-Bonds continue de se dégrader et de crever des plafond annuels et de 3 ans : le '10 ans' grimpe de +7,5Pts vers 1,79% mais le plus spectaculaire, c'est le '20 ans' qui accroche les 3,000% (3,001%).

L'inversion de la courbe est toujours d'actualité avec le '30 ans' qui plafonne vers 2,80%, un peu en-deçà du '10 ans' et très en-deçà du '7 ans' (2,83%) et du '5 ans' (2,79%).



Pas de 'stats' ce lundi mais des chiffres cruciaux aux Etats Unis seront publiés demain (CPI attendu à 8% voir au-delà).

Le 'temps fort' de la semaine sera la réunion de la BCE jeudi où Christine Lagarde devra expliquer si elle envisage de continuer de temporiser au sujet de l'inflation ou prend des mesures monétaires dès le mois de juillet (arrêt des prises en pension à taux négatif, hausse de 25Pts du taux 'Repo', stérilisation de son 'bilan' cet automne, etc.).



En attendant, nos OAT se tendent de +6Pts vers 1,32% (record annuel), les Bunds ne sont pas en reste avec +11Pts à 0,82%: la 'bonne nouvelle', c'est que le 'spread' se resserre de 5Pts au lendemain d'un 1er tour qui semble conforter le pari constant des bookmakers sur une victoire en 'bis repetita' de Macron face à Le Pen, le duel imperdable selon les médias depuis 4 ans.



Plus au Sud, nouveau record de rendement pour les BTP italiens à 2,47% (+10Pts, et +40Pts en 6 séances), ce qui accentue un peu l'écart par rapport aux Bonos espagnols (+4,5Pts à 1,75%, soit +72Pts).

Les 'Gilts' britanniques ne s'en tirent pas mieux avec +10Pts à 1,852%.



En ce qui concerne le processus de hausse de taux le plus violent observé depuis les années 80, si la FED aligne 3 ou 4 hausses de taux de 50Pts d'ici fin 2022 tandis que la BCE ferait des petits pas de 0,25%, le grand écart entre les 2 banques centrales sera historique.





NB: en Chine, les prix à la production ont progressé de 8,3% en mars, malgré tout, les taux longs affichent un rendement légèrement inférieur aux T-Bonds US pour la 1ère fois depuis 12 ans.