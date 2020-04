Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : la forte hausse de Wall Street plombe T-Bonds et Bunds Cercle Finance • 07/04/2020 à 18:47









(CercleFinance.com) - L'activisme des banques centrales entretient une forme d'optimisme de type 'fear of missing out' (la peur de rater la hausse depuis 48H) et un retour apparent de l'appétit pour le risque qui s'accompagne d'une décrue du 'VIX' un peu plus significative sous les 45. Les actifs comme les bons du trésor sont un nettement moins recherchés, nos OAT se retendent donc de +9Pts vers 0,1650%, les Bunds de -12,3Pts de base vers -0,312% (le 'spread' avec nos OAT se contracte à +48Pts). Plus au Sud, les Bonos se retendent de +8,5Pts à 0,805%, les BTP italiens de +6Pts vers 1,602%. Les Gilts britanniques affichent une dégradation comparable avec +8Pts vers 0,412% alors que Dominic Raab, le ministre de l'économie, assure l'intérim à la tête de l'exécutif tant que Boris Johnson séjourne en soins intensifs (pas de nouveau bulletin de santé depuis son admission hier soir). Outre-Atlantique, la flambée de Wall Street (+11% en à peine 48H) tarit les flux vers les T-Bonds: ils se retendent de +10Pts de base vers 0,78%. Du côté des statistiques du jour, la production industrielle de l'Allemagne a augmenté de 0,3% en février selon des données ajustées de Destatis, après une augmentation de 3,2% le mois précédent (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de +3% pour janvier). En excluant les secteurs de l'énergie (+2,7%) et de la construction (-1%), la production manufacturière allemande a progressé de 0,4% en février, avec en particulier un bond de 1,8% pour le segment des biens à la consommation.

