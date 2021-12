Taux : la flambée des actions pénalise peu T-Bonds ou nos OAT

(CercleFinance.com) - L'euphorie de Wall Street a pesé sur les T-Bonds, mais pas de manière proportionnelle puisque les taux se retendent de seulement +4Pts à 1,474%, et en Europe, les variations s'étagent entre +1 et +3Pts du Nord au Sud, ce qui n'est vraiment pas significatif, surtout face à une E-Stoxx50 qui a pris +3,4%.

Les indices boursiers US ont collectivement inscrit leur meilleure séance de l'année depuis la mi-mars, et à New York, le Nasdaq gagne +3,1%, le S&P500 +2,1% (+100Pts à 4.687, à comparer avec une meilleure clôture historique de 4.706Pts le 18/11, record en vue ?) et le Dow Jones +1,4%.

Les investisseurs avaient payé lundi soir les propos rassurants d'Anthony Fauci sur le caractère probablement bénin du variant Omicron et ce mardi, les rumeurs d'un accord sur le relèvement du plafond de la dette américaine, écartant la menace d'un 'shutdown'.

Ces 2 éléments ont complètement pait passer au second plan des chiffres US décevant: la productivité non-agricole a chuté de 5,2% aux Etats-Unis au troisième trimestre 2021 en rythme annuel, selon la deuxième estimation du Département du Travail, contre -5% initialement.

Cette dégradation, la pire depuis le deuxième trimestre 1960, traduit une croissance de seulement 1,8% de la production pour une augmentation de 7,4% du nombre d'heures travaillées. Par ailleurs, les coûts unitaires salariaux se sont accrus de 9,6%, contre +8,3%.

Le déficit commercial US stagne vers 66,9Mds$ (contre 67,1 en septembre), et semble se stabiliser malgré la hausse du pétrole jusqu'à fin octobre).

Les Bunds (+1Pt à -0,373%) n'ont pas non plus beaucoup réagi, ni à la hausse de +2,8% du DAX ('risk on'), ni au recul symbolique de -1,8% de l'indice ZEW à 29,9 alors que le consensus de marché tablait sur un lourd recul vers 25.

L'indice mesurant le jugement des investisseurs sur la situation économique actuelle de l'économie a en revanche plongé de 19,9 points pour s'établir en territoire négatif, à -7,4.

Les chiffres de la production industrielle en Allemagne ont rebondi de +3% après plusieurs mois de repli, la production du secteur automobile s'est stabilisée en octobre, d'après les chiffres des constructeurs.

Nos OAT finissent peu changées à -0,013% contre -0,025% la veille, les BTP italiens consolident le plus nettement avec +3Pts de base à 0,914%.

Les 'Gilts' s'en sortent le mieux avec +0,8Pt à 0,7395.