Taux : la fermeté de J.Powell plombe l'ensemble des marchés information fournie par Cercle Finance • 25/08/2023 à 18:48

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires vont-ils se consoler avec le discours de Christine Lagarde en fin d'après-midi ?

En attendant, ils ont été douchés par le -court- discours de Jerome Powell qui ne s'est pas embarrassé de formules alambiquées : il a douché en quelques phrases les espoirs de détente de taux dans un 'avenir prévisible'.



Le message capté par les investisseurs est qu'il n'y aura pas d'assouplissement monétaire avant que l'inflation soit proche de 2% et stabilisée autour de ce niveau.



Jerome Powell indique que 'l'inflation a ralenti mais demeure trop élevée, le problème est loin d'être complètement résolu, il n'est pas certain que la décrue actuelle des prix soit durable'.



'La croissance sous-jacente actuelle reste supérieure à la moyenne historique, ce qui pourrait entretenir des ferments inflationnistes : il va donc falloir maintenir des conditions monétaires restrictives dans la durée et la FED se tient prête à relever les taux si nécessaire.

Autrement dit, une baisse de taux n'est pas envisageable au cours des prochaines réunions de la FED et si un statu quo fait consensus mi-septembre, c'est du 50/50 en ce qui concerne un nouveau tour de vis début novembre (objectif 5,50/5,75%).

Le durcissement des conditions de crédit freine le secteur des 'services', les créations d'emploi ralentissent, le nombre d'heure travaillées stagne mais il y des signes de rebond de l'activité dans le marché de l'immobilier'.

Tout ceci ferme la porte à un 'pivot' dans un avenir prévisible.



Le marché obligataire accuse le coup avec des T-Bonds qui se sont tendus de +6,5Pts vers 4,295%.

Mais le plus marquant, c'est la tension qui frappe le '2 ans' avec +5Pts à 5,065% (pire niveau depuis 17 ans et 2 mois), le '5 ans' avec +5Pts à 4,455% (pire niveau depuis début juillet 2007) et le '30 ans' prend +4Pts à 4,34%.





En Europe, la séance fut plus calme mais le rouge a dominé avec des Bunds qui se dégradent de +4Pts à 2,562%, des OAT avec +4Pts également à 3,085% (et jusqu'à 3,11% après Powell), des BTP italiens qui affichent +5Pts à 4,235%.

Les scores ne sont pas figés dans le marbre puisque Christine Lagarde va s'exprimer en début de soirée.

Outre-Manche, les Gilts s'en sortent plutôt bien avec +3,3Pts à 4,48%.