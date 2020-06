Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TAUX-La dette italienne sort d'un mois faste, en attendant la BCE Reuters • 01/06/2020 à 11:50









LONDRES, 1er juin (Reuters) - Les emprunts d'Etat italiens ont vécu en mai leur meilleur mois depuis janvier grâce à la perspective de mesures de soutien de la part de l'Union européenne alors que se profile une réunion monétaire de la Banque centrale européenne. Le rendement des BTP italiens à 10 ans IT10YT=RR , qui évolue à l'inverse des prix, a reculé de 29 points de base le mois dernier, son plus fort repli mensuel depuis le premier mois de l'année. Il se maintient lundi à un creux de près de deux mois, en baisse de trois points de base à 1,46%, au moment où le marché se prépare à la réunion de la BCE qui se tiendra jeudi. Les investisseurs s'attendent à ce que l'institution de Francfort annonce qu'elle augmente significativement le montant des actifs qu'elle rachète dans la cadre de son Programme d'achats d'urgence pandémique (PEPP). "La réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE domine la semaine et sera très importante pour les spreads", écrivent les analystes de Commerzbank en évoquant les écarts de rendement entre les obligations de pays comme l'Italie et celles de l'Allemagne, qui servent de référence dans la zone euro. La dette italienne a profité notamment du projet de plan de relance de 750 milliards d'euros dévoilé la semaine dernière par la Commission européenne, qui sera destiné en priorité aux pays en difficulté comme l'Italie et la Grèce, font valoir pour leur part les analystes d'UniCredit. Ils ont été soutenus en outre par des signaux venus de la BCE suggérant une plus grand flexibilité dans l'application de la clé de répartition en fonction de laquelle la banque centrale ventile ses rachats de dette souveraine, ajoutent-ils. Certains analystes mettent cependant en garde contre des prises de bénéfice sur la dette italienne après sa hausse récente, les facteurs de soutien étant déjà largement intégrés dans les cours. (Yoruk Bahceli version française Patrick Vignal, édité par Henri-Pierre André)

