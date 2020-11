Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : la détente semble avoir atteint un maximum court terme Cercle Finance • 18/11/2020 à 19:00









(CercleFinance.com) - -La séance du jour fut relativement calme du côté des marchés obligataires, en l'absence de rendez-vous de banquiers centraux avec la presse et d'un calendrier de statistiques très clairsemé : le chiffre du jour concernait les mises en chantier de logement aux Etats Unis. Ce fut plutôt une bonne surprise avec +4,9% en données CVS le mois dernier aux États-Unis: le Département du Commerce a dénombré 1.530.000 mises en chantier en rythme annualisé alors que le consensus tablait sur un chiffre proche de septembre. Le nombre de permis de construire de logement, censé préfigurer les mises en chantier futures, a en revanche stagné à 1.545.000 en octobre, alors que les économistes l'attendaient en légère progression. Les T-Bonds US décalent à peine (+0,5Pt de base à 0,875%), nos OAT et les Bunds allemands se tendent d'un point symbolique à -0,317% et -0,56% respectivement. Même écart pour les Bonos à 0,09%, les BTP italiens subissent des prises de profit plus appuyées, avec +3,3Pts et le refranchissement des 0,60%, à 0,631%. Les Gilts britanniques se dégradent de +1,5Pt à 0,3400% alors que les pourparlers commerciaux se poursuivent afin d'éviter un 'hard Brexit' (le principal conseiller pour ces questions a remis sa démission à Boris Johnson qui semblent assouplir ses positions... mais la question de l'Irlande est loin d'être réglée, et Joe Biden a dénoncé le revirement de B.Johnson sur les accords signés avec l'UE il y a un an (déjà).

