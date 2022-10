Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Taux: la détente se poursuit, paris sur un 'pivot' des 'BC' information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 18:28

(CercleFinance.com) - Après la séance euphorique de lundi, les marchés obligataires ont poursuivi sur leur lancée, à un rythme un peu moins échevelé mais le bilan sur 48H, c'est un repli de -25 à -30Pts de base des rendements sur l'espoir que la BCE ralentisse la cadence des hausses de taux dès cet automne après un tour de vis de 75Pts lors de la prochaine réunion, mais les prochaines devraient se limiter à +50 puis +25Pts début 2023... avant de faire machine arrière (le fameux 'pivot' des Banques Centrale) l'été prochain ou à l'automne, selon la trajectoire de l'inflation.



Les taux se sont détenus en Europe de -4Pts en moyenne, nos OAT reviennent vers 2,452%, les Bunds vers 1,854% et les BTP italiens vers 4,1630%.

Dans l'Eurozone, les prix à la production industrielle (PPI) du mois d'août ont augmenté de 5% (et de 4,9% dans l'UE), selon Eurostat, des rythmes séquentiels en nette accélération par rapport à ceux de 4% et 3,7% observés en juillet.

Outre-Manche, les 'Gilts' effacent -5,5Pts vers 3,893%, la Bank of England devrait continuer de soutenir les bons du Trésor à échéances longues (de 10 à 30 ans) jusqu'à la mi-octobre.

Les T-Bonds se montrent beaucoup plus euphoriques avec -20Pts pour les T-Bonds vers 3,6000%.

Là encore, les marché se remettent à espérer un 'pivot' de la FED d'ici 12 mois.

Côté chiffres, rien de marquant ce mardi : les commandes à l'industrie américaine sont restées stables en août (à 548,4 Mds$) selon les chiffres publiés par le Département du Commerce.

De leur côté, les livraisons de l'industrie signent une 17e hausse mensuelle sur les 18 derniers mois, avec une augmentation de 0,5%.

Compte tenu de la très légère baisse des stocks (-0,1%), le ratio stocks sur livraisons est quasiment stable à 1,46 contre 1,47 précédemment.



Demain, le point d'orgue sera la publication de l'enquête ADP dans le secteur privé, un bon précurseur au 'NFP' publié 48H plus tard.