Taux : la détente se poursuit, la chute du baril y contribue

(CercleFinance.com) - Bonne séance sur l'obligataire avec la poursuite de la détente des taux.



Les bons du Trésor ne finissent pas la journée au plus haut mais la baisse des rendements est appréciable : -4,5Pts sur les Bunds et les OAT (à 2,538% et 3,027% respectivement) puis -5Pts sur les BTP italiens à 3,844%.



Les marchés ont pu prendre connaissance ce matin d'un reflux du chômage en Allemagne au mois de mai laissant entrevoir un possible lent redémarrage de la croissance. Selon des données publiées mardi par l'Office fédéral du Travail, le nombre de demandeurs d'emploi a reculé le mois dernier de 27.000 à environ 2,72 millions en données ajustées des variations saisonnières.



Aux Etats Unis, le chiffre le plus attendu, c'était le rapport Jolts (Job Openings and Labor Turnover Survey): le département du Travail a recensé 8,059 millions d'offres de travail en avril (les offres de mars ont été revues à la baisse, à 8,355 millions).

Demain, les investisseurs découvriront l'enquête mensuelle d'ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé.



Les T-Bonds US se sont détendus de -6Pts sur les T-Bonds US (vers 4,330%) et c'est la troisième séance consécutive de repli).

Le '30 ans' efface -6Pts à 4,4900%.





Les marchés devraient rester prudents jusqu'à l'annonce, jeudi, des décisions de la BCE, qui seront suivies d'une conférence de presse très attendue de sa présidente Christine Lagarde.



La réunion de deux jours de la BCE devrait se conclure par une baisse des taux directeurs de 25 points de base, les ramenant à 3,75% pour la facilité de dépôt.



Mais les investisseurs seront surtout attentifs à toute allusion concernant la future trajectoire des taux sachant que les pressions inflationnistes ne refluent que très graduellement sur le Vieux Continent... et les coûts salariaux devraient rester supérieurs à +4% en rythme annuel d'ici la fin de l'année.



Certains stratèges s'attendent néanmoins à des mouvements limités de la part des indices au vu du discours habituellement prudent tenu par la BCE lorsqu'il s'agit d'aborder ses perspectives.



Le facteur positif, c'est l'impact déflationniste du repli du pétrole, le Brent Mer du Nord (-1,5% vers 77$) confirme son repli sous la barre des 80 $ le baril s'enfonce sous 78$ pour la première fois depuis février malgré la prolongation par l'Opep+ de son accord de limitation de la production.







