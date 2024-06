Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: la détente se poursuit en amont de la BCE, ISM robuste information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 18:54









(CercleFinance.com) - Les taux US se détendent légèrement -les T-Bonds US, se replient de -4Pts à 4.2980% vers 18H- suite à la publication de statistiques contrastées : un ISM des 'services' flamboyant et une enquête ADP qui valide un ralentissent de l'activité.



Le secteur privé des Etats-Unis n'a en effet généré que 152.000 emplois le mois dernier, un nombre globalement inférieur aux attentes des économistes (180.000), selon le rapport mensuel du cabinet de services aux entreprises ADP (Automatic Data Processing).



'Les gains d'emplois ont été plus lents en mai en raison d'une forte baisse dans l'industrie manufacturière.

Les loisirs et l'hôtellerie ont également affiché des embauches plus faibles', explique-t-il dans son rapport.



Mais le scénario du ralentissement économique aux US se trouve en partie démenti par le regain d'activité du secteur des services (70% du PIB) qui a brillamment renoué avec la croissance au mois de mai (+4,4Pts à 53,8 le mois dernier contre 49,4) à en croire la dernière enquête de l'Institute for Supply Management (ISM) réalisée auprès des directeurs d'achats.



Au mois d'avril, le secteur américain avait essuyé sa première contraction après 15 mois de croissance ininterrompue en repassant sous le seuil fatidique des 50 points, témoignant d'une décroissance de l'activité.



Le sous-indice mesurant la production dans les services s'est inscrit en hausse, à 61,2 contre 50,9, tout comme celui de l'emploi, qui s'est établi à 47,1 après 45,9 le mois précédent.

L'indice des nouvelles commandes s'est lui aussi amélioré, passant à 54,1 contre 52,2 en avril.

Belle séance également sur les bons du Trésor de la zone Euro qui célèbrent par avance une baisse de taux -la 1ère en 4 ans- de la BCE jugée certaine à 99% : les Bunds et les OAT se détendent un peu plus nettement, avec -3,5Pts de base à 2,5030 et 2,998Pts respectivement, les BTP italiens effacent -5Pts à 3,815%.



Ce matin, les intervenants avaient pris connaissance de plusieurs statistiques. Ainsi, conformément à la tendance observée depuis le début de l'année, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est redressé à 52,2 en mai, contre 51,7 en avril, et a ainsi atteint son plus haut niveau depuis un an.

En Allemagne, c'est l'activité des 'services' qui atteint un zénith annuel.



En revanche, dans l'Hexagone, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale s'est replié pour la deuxième fois depuis décembre 2023, à 48,9 en mai contre 50,5 en avril, et signale donc un retour à la contraction après la faible croissance enregistrée le mois précédent.



Enfin, outre-Manche, l'embellie semble avoir passé son tour et les Gilts font cavalier seul à la baisse : leur rendement se tend symétriquement de +1Pt vers 4,221%, mais le 'spread' se creuse à 172Pts avec le 'Bund' et n'est plus que de 7Pts avec les T-Bonds US (bientôt la parité ?).







