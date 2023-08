Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux: la détente s'est nettement accélérée dans l'après-midi information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 19:15









(CercleFinance.com) - La journée se termine sur une note très positive du côté de l'obligataire en Europe, contrairement aux indices comme le CAC (-0,6%) ou l'Euro-Stoxx50.

Il serait exagéré de parler de 'risk-off' dans le compartiment action, car il n'y a aucune pression à la vente (d'ailleurs Wall Street reste stable).



La journée a été poncttuée par une déferlante de statistiques : en France, le PIB du 2ème trimestre est confirmé à +0,5% par rapport au trimestre précédent, selon les données détaillées de l'Insee.



Par ailleurs, les prix à la consommation en France augmenteraient de 4,8% sur un an en août 2023, marquant donc une accélération sensible après +4,3% le mois précédent (hausse du prix des carburants oblige), selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois.



Enfin, en juillet 2023, les dépenses de consommation des ménages français en biens ont augmenté de 0,3% sur un mois en volume, après +0,9% en juin, selon les données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables de l'Insee.

Mais pas de réaction négative des OAT dont le rendements se détend de -7Pts à 2,98%. Le rendements du Bund affiche lui aussi -8Pts vers 2,46%, le BTP italien efface -8,4Pts à 4,114%.



Agenda chargé également outre-Atlantique avec les dépenses de consommation des ménages qui ont augmenté de 0,8% en juillet par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une progression légèrement supérieure aux attentes, pour des revenus en croissance de seulement 0,2%.



Par ailleurs, l'indice d'inflation des prix PCE s'est établi à 3,3% en rythme annuel pour juillet, en accélération donc par rapport à 3% le mois précédent. En excluant les produits alimentaires et l'énergie, le PCE 'core' est remonté de 4,1% à 4,2% d'un mois sur l'autre.



Les revenus des salariés progressent de +0,2% contre +0,3% précédemment.

Enfin, les inscriptions hebdomadaires au chômage reculent de -4.000 à 228.000.

Peu de réaction sur les marchés obligataires : le '10 ans' efface -4Pts à 4,0840%, le '30 ans' s'établit 4,22%.

Les 'Gilts' se détendent enfin de -6,5Pts vers 4,405%, ce qui est comparable à l'embellie sur le continent.



