Taux : la détente s'est amplifié au fil des heures

(CercleFinance.com) - Séance peu animée mais positive sur les marchés obligataire, un peu à court d'inspiration avec pour seule publication celle de l'indice Ifo tombé en fin de matinée : il affiche un 4ème recul consécutif et une baisse de -1,2Pt, à 97,7 (au plus bas depuis 6 mois) contre 98,9 pour septembre (niveau révisé de 98,8 en estimation initiale). Le baromètre des 'attentes' est également en repli de -1Pt, de 96,4 vers 95,4... mais l'indice des 'conditions présentes' progresse de 99,4 vers 100,1. La séance se conclut par une détente de -2,5Pts de base sur les Bunds et sur nos OAT (-0,119% et 0,216% respectivement) que l'on ne sait trop à quoi relier. L'embellie est encore plus franche au Sud avec -3Pts sur les Bonos espagnols à 0,507% et -5Pts sur les BTP italiens à 0,914%. Aucun chiffre n'était inscrit tableau aux Etats Unis mais les T-Bonds US s'améliorent de 3Pts à 1,625%, sans aucun catalyseur. La progression de +0,7% du pétrole 'Brent' vers 86,4$ (nouveau record annuel) et du WTI (autre record annuel à 85,4$ en début de journée) a semblé laisser les opérateurs indifférents. Peut-être nous expliquera t'on que c'est la légère détente du WTI (-0,4%) vers 0,837$ qui compte, et pas la hausse initiale.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.