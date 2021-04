Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : la détente s'est accélérée avec la chute des bourses Cercle Finance • 20/04/2021 à 18:42









(CercleFinance.com) - Séance en 2 temps sur les marchés obligataires qui ont d'abord consolidé en matinée (et y compris les T-Bonds en préouverture de la séance officielle : ils ont affiché jusqu'à 1,633% de rendement) avant d'effectuer un virage à 180° à la hausse, à mesure que les indices boursiers creusaient leurs pertes. Les bons du Trésor ont retrouvé leur fonction d'actifs anti-risque ('risk off'), en l'absence de toute statistique justifiant leur appréciation cet après midi. Il est à noter que Jerome Powell admet que l'inflation pourrait progresser un peu cette année (sa première déclaration de la semaine). Les T-Bonds US se détendent ce soir de -3,4Pts vers 1,565% et l'embellie s'est généralisée aux bons du Trésor de la zone Euro avec des OAT qui affichent -3Pts à -0,015, de même pour les Bunds (-3Pts) à -0,265%. Plus au sud, les gains sont un peu plus modestes avec -2Pts de base sur les Bonos à 0,398% et 0,773% sur les BTP italiens... et -2Pts également sur le '10 ans' portugais à 0,394% (qui est désormais mieux 'notés' que les Bonos). Les 'Gilts' britanniques, en panne la veille, effacent -3Pts à 0,727% et reprennent l'avantage sur le '10 ans' italien.

