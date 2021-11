Taux : la détente s'accélère ce soir (hors séance en Europe)

(CercleFinance.com) - Spectaculaire accélération de la détente des taux en début de soirée en Europe : le rendement des OAT fléchit de -5Pts vers 0,0640%, celui des Bunds de -4Pts à -0,28%, et plus au Sud, l'embellie est encore plus franche avec -5Pts sur les Bonos espagnols et jusqu'à -6,5Pts sur les BTP italiens à 0,916% (ils reprennent l'avantage sur les 'Gilts' qui se contentent de -3,6Pts à 0,928%

C'est -semblerait-il- les marchés de taux US qui avaient donné l'impulsion cet après-midi (repli de 3Pts du rendement des T-Bonds vers 1,5800%) mais le mouvement devient 'autonome' et sans plus aucun lien avec le '10 ans US'.

Il semblerait également que Wall Street estime que les chances de voir Jerome Powell se succéder à lui-même augmentent après ses entrevues avec plusieurs parlementaires américains qui étaient plutôt réservés sur un 2ème mandat.

Les chiffres US du jour ont par ailleurs été très 'robustes', à l'image de l'indice de la Fed de Philadelphie : la croissance de l'activité manufacturière s'accélère nettement en novembre, à 39 pour le mois en cours contre 23,8 au titre du mois d'octobre, et alors que le consensus l'attendait à peu près stable.

Les 'entrées de commandes' sont ressortie au plus haut depuis 73 ans !

L'indice des indicateurs avancés des Etats-Unis, compilé par le Conference Board, a ainsi augmenté de 0,9% le mois dernier (proche des +1% attendus) après un gain de 0,1% en septembre et de 0,7% en août.

Les chiffres des demandes d'allocations chômage ressortent une nouvelle fois en baisse, mais très symbolique, à 268.000 contre 269.000 (chiffre révisé) la semaine précédente, selon le Département du Travail américain.