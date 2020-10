Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : la détente s'accélère alors que le confinement revient Cercle Finance • 27/10/2020 à 19:02









(CercleFinance.com) - Avec le reconfinement qui se profile, la récession (dépression ?) qui va avec, l'aversion au risque grimpe encore d'un cran et si les bons du trésor libellés en Euro avaient peu bénéficié d'une rotation sectorielle au détriment des actions, le tableau est un peu plus conforme à la logique ce mardi, avec une nette détente des OAT à -0,327% (-3,5Pts de base) des Bunds (-4,3Pts à -0,616%). En France, les prix à la production dans l'industrie ont augmenté de 0,3% en septembre 2020, après une stabilité en août, d'après les données de l'Insee. Sur un an, ils restent néanmoins en retrait de 2,1% en septembre, comme au mois précédent. De leur côté, les prix d'importation des produits industriels se montrent quasi stables en septembre (-0,1% après une stabilité au mois précédent). Sur un an, ils reculent de 4,3% (après -3,5% au mois précédent). En ce qui concerne l'endettement de la France, le déficit de la sécurité sociale va y contribuer pour 20MdsE, et encore, cette estimation date d'avant le second confinement qui se profile. Plus au Sud, les BTP italiens effacent 3Pts de rendement à 0,703% et les Bonos espagnols -3,3Pts à 0,158% (l'Espagne se referme au moins jusqu'en janvier, le tourisme est sacrifié, le 1er Ministre Pedro Sanchez évoque en plus des impôts en 2021 pour faire face à la crise et aux déficits). Outre Atlantique, les T-Bonds (-3,5Pts à 0,778%) n'ont pas de raison de flamber alors que le recul du Dow Jones et la hausse du Nasdaq s'équilibrent (0,5%). C'est plutôt rassurant et les chiffres du jour sont soit positifs, soit neutres : les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont augmenté de 1,9% en septembre par rapport au mois précédent, selon le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une progression de seulement +0,5%. Petite déception sans conséquence avec la, parution de la confiance du consommateur aux Etats-Unis qui s'est un peu tassée en octobre, d'après l'indice du Conference Board qui ressort à 100,9, à comparer à 101,3 le mois précédent (révisé par rapport à 101,8 en estimation initiale pour septembre).

