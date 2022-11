Taux: la détente matinale fait long feu à la veille FOMC Fed information fournie par Cercle Finance • 01/11/2022 à 18:52

(CercleFinance.com) - Séance de mardi peu active (Toussaint oblige) et un peu décevante au final.

C'est en ce 1er novembre que débutait la réunion de la Fed : selon toute vraisemblance, l'institution devrait annoncer dès demain une nouvelle hausse de taux de 75 points de base... et peut être alimenter l'espoir d'un ralentissement de la cadence à +50Pts mi-décembre.

'Peut-on pour autant parler de 'pivot' accommodant dans la politique monétaire? Certes non, car les taux directeurs devraient monter quelques mois encore', tempère toutefois Alexis Bienvenu, chez LFDE.



La nette détente des taux de la matinée s'est étiolée au fil des heures, jusqu'à se résumer à un écart symbolique : le T-Bond 2032 qui voyait son rendement refluer de -9Pts vers 3,987% vers 14H30, s'inscrivait à 4,065% à 18H30, soit -1,5Pt de base.

La publication d'un ISM manufacturier qui repasse au-dessus des 50 (à 50,2) a peut-être contribué à l'alourdissement de la tendance.



Peu ou pas de chiffres en Europe (zéro dans l'Eurozone) et juste 1 au Royaume Uni (d'importance mineure) : le PMI manufacturier britannique calculé par S&P Global et le CIPS ressort à 46,2 en estimation définitive pour octobre -un plus bas de 29 mois-, à comparer à 48,4 pour le mois précédent, mais un peu au-dessus de l'estimation flash qui était de 45,8.



Le rendement des 'Gilts' se détend de -4Pts à 3,488%.



Ecarts assez comparables en Europe : le mois de novembre avait commencé par de beaux reflux de -8 à -10Pts de base mais au final, il ne subsiste que des replis marginaux de -2,5 à -3Pts sur les Bunds (2,130%) et nos OAT (2,672%).

Les BTP italiens affichaient une détente de -7Pts à 4,2250%.