Taux: la detente initiale n'a pas fait illusion longtemps information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 18:42

(CercleFinance.com) - La dégradation de la situation sanitaire sur le vieux continent et la crainte d'un trou d'air conjoncturel a provoqué une petite vague de 'risk-off' ce lundi... mais rien de spectaculaire, ni de comparable avec le plongeon initial des bourses au cours de la 1ère heure.



Nos OAT qui se détendaient de -0,8Pt ce matin a inversé la vapeur pour en terminer sur une légère dégradation de +1pt à -0,014%.

Les Bunds se dégradent de -0,6Pt à -0,3660%, les Bonos espagnols de +1Pt à 0,354% et les BTP italiens finissent à 0,937 contre 0,914% (contre 0,894% en matinée).



Outre Atlantique, les T-Bonds US qui se détendaient de -2Pts initialement en terminent parfaitement inchangés à 1,402%.



Le 'chiffre du jour' était plutôt solide : l'indice composite des indicateurs avancés des Etats-Unis -calculé par le Conference Board- a progressé de 1,1% en novembre, soit un peu plus que ce qu'attendaient en moyenne les économistes (après 0,9% en octobre et 0,3% en septembre).



'L'inflation et les perturbations de la chaine d'approvisionnement, ainsi que la résurgence de la Covid-19, posent des risques pour la croissance du PIB en 2022, mais l'impact économique de ces risques peut être contenu', juge le Conference Board.



L'organisation patronale s'attend à ce que 'la croissance du PIB réel se renforce à environ +6,5% au quatrième trimestre 2021 (rythme annualisé) avant de se modérer à un rythme encore vigoureux de +2,2% au premier trimestre 2022'.



Outre-Manche, les Gilts se dégradent de +2,4Pts vers 0,7830%.