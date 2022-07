Taux : la détente en Eurozone atteint -100Pts en 6 semaines information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 19:01

(CercleFinance.com) - Jerome Powell a parlé hier (conférence de presse post-FOMC) aux Etats Unis, mais le retentissement de ses analyses semble bien plus marqué en Europe qu'aux Etats Unis où les paramètres 'macro' se dégradent fortement (voir le second trimestre de contraction du PIB, ce qui caractérise une entrée en récession).



Les mauvaises nouvelles conjoncturelles étant de bonnes nouvelles vu des marchés de taux, nous assistons à une embellie spectaculaire en Europe puisque nos OAT se détendent de -15Pts vers 1,3800% (contre 1,9500% le 21/07 et 2,3900% le 14 juin), les Bunds de -13Pts à 0,82%, contre 1,3600% il y a une semaine (le 21 juillet) et 1,8% le 21 juin dernier, les Bonos espagnols affichent -15Pts, et le rendement repasse sous les 2%, à 1,991%.



Soulignons l'ampleur du renversement des anticipations en 6 semaines, avec des taux longs en baisse de -100Pts en France, Espagne et en Allemagne et même en Italie.

Le BTP se détendent en effet de -17Pts vers 3,250% (contre 4,25% le 14 juin dernier)... le 'spread' avec le Bund se contractant à +243Pts, ce qui reste inquiétant, mais moins que les +250Pts de la veille.



Les marchés de taux reflètent partout des anticipations récessionnistes, les banques centrales étant supposées couper leur effort pour juguler l'inflation dès fin 2022, avant de réduire fortement les taux mi-2023.



La récession se lit également dans une nouvelle inversion marquée de la courbe des taux sur les T-Bonds US, avec un '10 ans' qui retombe nettement sous 2,7% (à 2,680% contre 2,73%) alors que de 1 an à 3 ans, les rendement s'échelonnent entre 2,92 et 2,84%, puis 2,72% sur '5 ans'.



Dans un communiqué publié hier soir, la Réserve fédérale a annoncé son intention de relever ses taux pour une quatrième fois de suite.



La banque centrale a également laissé entendre qu'elle pourrait en décider d'autres d'ici la fin de l'année, en fonction des données économiques à paraître.



'Son président, Jerome Powell, a clairement fait comprendre que le combat contre l'inflation restait une priorité, même au prix d'une éventuelle entrée en récession', soulignent les analystes de Commerzbank.



La récession est donc en train d'éclipser le thématique de l'inflation: le second trimestre de contraction du PIB américain plaide pour une FED moins agressive en septembre.

Le PIB réel des Etats-Unis a diminué de 0,9% en rythme annualisé selon une première estimation du Département du Commerce, alors qu'un retour à la croissance (+0,4 à +0,5%) était espéré en moyenne par les économistes.



Cette contraction intervient après une baisse de 1,6% au premier trimestre, marquant donc une entrée du pays en récession, le ralentissement de la baisse reflétant principalement une reprise des exportations et une diminution plus faible des dépenses fédérales.



Par ailleurs, l'indice des prix PCE a augmenté de 7,1%, comme au trimestre précédent. En excluant les prix des aliments et de l'énergie, l'indice a augmenté de 'seulement' +4,4%, soit un assagissement des pris après +5,2% au premier trimestre.

Le marché de l'emploi reste cependant robuste selon Jerome Powell et les chiffres du jour semblent lui donner raison : après trois semaines consécutives de progression, les inscriptions hebdomadaires au chômage reculent (-5.000) la semaine dernière aux Etats-Unis, mais c'est un trompe l'oeil car le chiffre de la semaine précédente a été révisé de +10.000.



La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances de fond sur le marché du travail, s'est établie à 249.250, soit une hausse de 6.250 d'une semaine à l'autre.