Taux : la détente domine, sauf au Royaume Uni, T-Bond stable

(CercleFinance.com) - Séance positive sur les marchés obligataires qui ont peu réagi aux 'chiffres du jours' (très robustes aux Etats Unis).

Une seul pays fait exception, le Royaume Uni avec une dégradation de +2,3Pts des Gilts à 0,8500%.

Légère détente en Europe continentale avec -1,5Pts de base sur nos OAT (-0,045%) et les Bunds (-0,29%), embellie plus soutenue sur les Bonos espagnols (-2Pts à 0,334%) et sur les BTP italiens (-2,3Pts à 0,6700%).

Les dépenses de consommation des ménages en biens en France sont restées stables en volume en février 2021 en rythme séquentiel, après une chute de 4,9% en janvier (au lieu de -4,6% en estimation initiale, confinement oblige), selon les données de l'Insee.

Toujours selon l'INSEE, les prix à la consommation en France augmenteraient de 1,1% sur un an en mars 2021, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee, soit une accélération après un taux annuel de +0,6% observé le mois précédent... mais 1 chiffre ne fait pas une tendance.

Les T-Bonds américains oscillent entre 1,715 et 1,7300% -autrement, sans direction- et ils ne se sont pas dégradés comme on l'a souvent observé après de 'bons chiffres' : le PMI de Chicago a fait un bond de +7Pts à 66,3 (il était anticipé à seulement 60,3).

Autre 'bon chiffre': le secteur privé des Etats-Unis a créé 517.000 emplois en mars selon le cabinet Challenger/ADP, dépassant un peu l'estimation moyenne des économistes: c'est un triplement par rapport aux 176.000 créations de février (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de 117.000).

Cette forte accélération des créations de postes en mars s'appuie principalement sur les 437.000 nouveaux emplois générés par le secteur des services (tourisme restauration), tandis que celui de la production de biens en a créés 80.000.

Joe Biden dévoilera les détails d'un plan (baptisé 'Build Back Better') de 2.000Mds en faveur des infrastructure (sur 8 ans) qui être rapidement adopté par le Congrès... et qui sera également fortement créateur d'emplois.

Il serait financé par un taux d'impôts sur les sociétés à 28% (21% sur les bénéfices hors des frontières), et qui devrait inclure divers secteurs tels que les transports, les véhicules électriques, la fourniture d'eau, le haut-débit, l'électricité et les semi-conducteurs.