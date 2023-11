Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux: la détente de poursuit malgré des chiffres US robustes information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 18:11









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires confirment leur rallye amorcé début novembre et la nette décrue du début de la semaine.



En Europe, le rendement de nos OAT (-7Pts à 2,988%) retombe sous les 3% pour la 1ère fois depuis les 31 août, voir le 25 juillet dernier.

A noter la forte révision à la baisse du PIB de la France par l'OCDE de 1,2% à +0,8% (le gouvernement table sur +1,4%, après +1,1% en 2023).



Le rendement du Bund à dix ans reflue également de -7Pts vers 2,422% alors que la première estimation des prix à la consommation en Allemagne au mois de novembre ressort en baisse de 0,6 point à +3,2%, son niveau le plus bas depuis juin 2021 (+2,4%), selon l'estimation préliminaire de Destatis.

L'institut allemand met en avant la baisse de 4,5% des prix de l'énergie en glissement annuel.

Hors alimentation et énergie, l'inflation sous-jacente devrait s'établir à +3,8% pour le mois qui s'achève, à comparer à +4,3% en octobre.



Très belle journée également pour les T-Bonds dont le rendement fléchit également de -6Pts pour s'établir à 4,273%, au plus bas depuis le 14 septembre.

Le président de la FED de Richmond, Fred Barkin estime que les marchés vont un peu vite en besogne concernant les baisses de taux en 2024 : 'mes anticipations sont assez éloignées de celles du marché'.



Son collègue Raphaël Bostik, réputé beaucoup plus 'colombe' estime que l'inflation va bien finir par converger vers 2%.



Les taux US ont bien accueilli la révision à la hausse du PIB des Etats-Unis au titre du troisième trimestre : il s'établit à +5,2% et reflète une croissance bien plus forte que les 4,9% annoncés initialement.



La consommation et les investissements (révisés à la hausse) sont les 2 principaux moteurs de la croissance la plus spectaculaire enregistrée depuis le 4ème trimestre 2020.

Pas de réaction négative lors de la publication d'un creusement du déficit de la balance commerciale de +3Mds$ à 89,84Mds$ en octobre alors que les économistes prévoyaient un déficit en très légère hausse de 86,70Mds$.













