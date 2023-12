Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: la détente continue en Europe, T-Bonds à -30Pts hebdo information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 19:11









(CercleFinance.com) - Quelle semaine !

La plus belle de l'année après la soudaine détente de la mi-mars mais dans des circonstances sans aucun rapport (aversion au risque lié à la crise des banques régionales).

Cette fois, les taux se détendent de -25Pts cette semaine dans la perspective d'une prochaine baisse des taux aux Etats-Unis, et avec une intensité qui serait 2 fois plus forte qu'anticipé lors de la réunion de la FED du 1er novembre : 4 baisse de taux, c'était le pari optimiste, aujourd'hui se serait plutôt 8 et certains vont même jusque -250Pts de base.



Les intervenants estiment la probabilité d'une baisse de taux aux Etats-Unis à 60% dès la mi-mars, selon le baromètre FedWatch du CME Group. C'est moins que la veille (64,7%), mais bien plus qu'il y a un mois (24%).



L'euphorie règne sans partage depuis mercredi sur les marchés obligataires US : les T-Bonds à 10 ans voient leur rendement reculer à nouveau de -3Pts, vers 3,905%, soit -32Pts sur la semaine écoulée.



L'appétit pour les obligations en Europe est tout aussi forte avec des Bunds à 2,025% (-10Pts) et des OAT à 2,545% (-11,3Pts), soit un recul hebdomadaire vertigineux de -29Pts... et les BTP italiens effacent encore -8,5Pts à 3,725%, soit -33Pts hebdo.

Les opérateurs sont convaincus que Christine Lagarde n'a dit qu'une partie de la vérité jeudi en affirmant que la question d'une baisse de taux n'avait même pas été discutée entre les membres de la BCE... cela semble difficilement imaginable.

Une fois de plus, les 'Gilts' se démarquent de l'embellie générale avec une dégradation de +4Pts vers 3,7280%.



Les derniers indicateurs 'macro' publiés ce vendredi aux Etats Unis sont plutôt mitigés mais ils ne remettent pas en cause le scénario d'un atterrissage en douceur de la croissance privilégiés par les marchés.



L'indice Empire State - qui mesure l'activité manufacturière dans l'Etat de New York - a pourtant chuté de 24 points en décembre pour s'établir à -14,5.



Mais le repli de cet indicateur très volatil et pas très 'représentatif' est compensé par la hausse de la croissance du secteur privé : S&P Global publie un indice PMI composite qui ressort à 51 estimation flash, à comparer à 50,7 en définitive pour le mois précédent.



La production industrielle des Etats-Unis a également rebondi de 0,2% en novembre, après une baisse de 0,9% le mois précédent (révisée d'une estimation initiale qui était de -0,6%), tirée en particulier par un secteur automobile qui a vu la sienne grimper de 7,1%.



En excluant cette forte progression, qui traduit la fin des mouvements de grève dans ce secteur, la production manufacturière proprement-dite s'est au contraire tassée de 0,2% d'un mois sur l'autre, selon la Réserve fédérale qui publie ces chiffres.



Le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est amélioré de 0,1 point de pourcentage à 78,8% en novembre, soit un niveau inférieur de 0,9 point à sa moyenne de long terme (1972-2022).









