Taux : la dégradation se poursuit, même sans stat alarmante information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 18:42

(CercleFinance.com) - Nouvelle journée de dégradation sur les marchés obligataires, à commencer par les T-Bonds qui se rapprochent des 2,00% de rendement.



Le rendement à 10 ans américain se tend de +5Pts vers 1,9654% (ce qui pulvérise le précédent zénith annuel des 1,93%, un plus haut de 2 ans), le rendement du '20 ans' dépasse les 2,3180% et assez étrangement, le rendement du '30 ans' se tend de +4,5Pts mais n'atteint que 2,263%.



Le 'chiffre du jour' est une déception : le déficit commercial des Etats-Unis s'est accru de +1,8% au mois de décembre 2021, pour s'établir à 80,7Mds$, à comparer à 79,3Mds$ pour le mois précédent (révisé de 80,2 milliards en estimation initiale), selon le Département du Commerce.



Cette dégradation résulte d'une augmentation de 1,6% des importations américaines de biens et services, à 308,9 milliards de dollars, un peu plus forte que celle des exportations (+1,5%) à 228,1 milliards.



Commerce extérieur toujours, cela va mal pour la France dont la balance commerciale accuse un déficit de 11,32 milliards d'euros au titre de décembre 2021, à comparer à un déficit de 9,76Mds le mois précédent, d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes: le total annuel se solde par un record de -84,7MdsE (après 64MdsE en 2020 et 59 en 2019, les exportations d'aéronautique sont en baisse de -43% par rapport à 2019, le tourisme affiche une baisse de recettes de -38%).

Bruno Lemaire reconnait que ces chiffres ne sont pas bons, chaque fois que la consommation redémarre, cela provoque une forte de demande de produits fabriqués à l'étranger.



Les rendements obligataires continuent de se dégrader en Europe ce mardi : les Bund allemand à dix ans se tendent de +4Pts vers 0,267%, nos OAT de +5Pts vers 0,721%, les BTP italiens (+6Pts) flirtent avec les 1,9% (1,8675%, cela fait plus de 100Pts depuis le 20/12/2021).

Les 'Bonos' espagnols s'en tirent le mieux avec +3Pts à 1,117%, les 'Gilts' britanniques affichent le pire score avec +8Pts à 1,4920% (et la barre des 1,50% a été allègrement franchie en séance, soit +80Pts de base depuis le 13/12/2021.

A noter cette déclaration inhabituelle de Xi-Jinping au sujet des taux : il invite les banquiers centraux occidentaux à ne pas relever le loyer de l'argent de façon excessive: la croissance chinoise sera probablement en-deçà des 5% et 2022, un ralentissement de la demande aux Etats Unis et en Europe pourraient provoque un coup de frein plus brutal à +4,5%.