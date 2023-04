Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Taux : la dégradation se poursuit, les OAT flirtent avec 3% information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 18:10

(CercleFinance.com) - La semaine précédente c'était achevée sur une nette dégradation de l'obligataire, avec des rendement grimpant parfois jusqu'à +20/25Pts (comm les 'Gilts' UK) et cette nouvelle semaine démarre sur une continuation du mouvement avec des écarts supérieurs à +3/+5Pts partout en Europe.

Le '10 ans' français est revenu au contact de la barre des 3% (+5Pts à 2,993% avant de se taser vers 2,97%), les Bunds ont pris plus de +6Pts à 2,49500% avant de fléchir vers 2,4700% ce soir.

Les BTP italiens s'en tirent un peu mieux avec +2Pts à 4,3060%.

Les T-Bonds US 2033 se tendent de +7,5Pts à 3,5960%, le '6 mois' affiche +6Pts à 5,08%.

Les marchés obligataires ont maintenant effacé leurs gains du 9 au 16 mars, une détente alimentée par l'espoir d'une prochaine pause dans le cycle de hausse des taux d'intérêt des grandes banques centrales, mais aussi par des indicateurs économiques jugés plutôt encourageants.



Les bourses restent -malgré ce repli de l'obligataire depuis 4 semaines- portées par l'optimisme quant à un possible 'atterrissage en douceur' de la croissance, qui verrait l'inflation fortement refluer sans pour autant se traduire par une entrée de l'économie en zone de récession.



Un scénario conforté par un spectaculaire rebond de l'activité (+36Pts) dans le secteur manufacturier de la région de New York: l'indice 'Empire State' de la Fed locale ressort à +10,8 pour le mois en cours, à comparer à -24,6 en mars.



Cette amélioration, bien plus forte que prévu puisque les économistes n'anticipaient qu'un ralentissement de la contraction de l'activité, permet à l'indice de repasser en zone positive pour la première fois depuis novembre dernier.