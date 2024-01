Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : la dégradation se poursuit, les Gilts UK y échappent information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 17:17









(CercleFinance.com) - On ne dirait en observant la vigueur des indices boursiers ce jeudi qu'une forte tension des taux courts et longs se confirme aux Etats Unis... et en zone Euro.



Les T-Bonds restent dans le rouge (+3Pts à 4,1350% sur le '10 ans', le '2 ans' culmine vers 4,35%) après la publication des 'chiffres du jour' qui sont assez contradictoires aux Etats Unis avec une chute de l'indice d'activité 'Philly FED' (attendus à -7, il ressort à -10,6) qui est démenti par une forte chute de -16.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis à l'issue de la semaine du 8 au 13 janvier, à 187.000, un des plus faibles scores des 50 dernières années (digne du plus pur 'plein emploi').



Selon les chiffres du Département du Travail, la moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est ressortie à 203. 250 cette même semaine, soit un recul de 4.750 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé de 26.000 pour s'établir à 1.806 000 lors de la semaine du 1er janvier, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



Ne pas oublier non plus la hausse de +1,9% des permis de construire aux Etats-Unis (à 1,495 millions), tandis que les mises en chantiers (-4,3%) ont moins baissé qu'attendu, à 1,46 million contre 1,43 estimé.



Le secteur de l'immobilier américain poursuit donc son évolution contrastée, le récent tassement des taux d'intérêt ne suffisant pas à raviver une demande freinée par des prix historiquement élevés et des stocks réduits.



La résilience durable du marché du travail US est de nature à justifier des discours plus intransigeants concernant un éventuel desserrement des conditions financières par les membres de la FED qui surveillent d'une part l'inflation (les chiffres vont dans le bon sens) et l'emploi (beaucoup de salariés = beaucoup de pouvoir d'achat et un risque de tension sur les prix).

Côté marchés de taux européens, les intervenants ont également dû digérer le discours tenu en marge du forum économique de Davos par Christine Lagarde, la présidente de la BCE : cette dernière a douché les espoirs de repli des taux dès le printemps en évoquant plutôt une baisse 'probable' au mois de juin.

La lourdeur de l'obligataire se confirme aussi en Europe, où le rendement du Bund allemand à dix ans - référence de la zone euro - prend +3,5Pts et remonte au-delà de 2,3070%.

Nos OAT affichent également +3Pts à 2,8380%, le '10 ans' italien se stabilise (vers 3,9050%), le 'BTP' plafonnant sous les 3,91% après +8,5Pts la veille.

La seule éclaircie nous vient d'Outre-Manche où les 'Gilts' se détendent à contre-courant des T-Bonds et des OAT, de -2Pts à 3,965%.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.