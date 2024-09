Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : la dégradation se poursuit en Europe après les 'PMI' information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 16:59









(CercleFinance.com) - Les volumes sont faibles sur les marchés obligataires européens mais la tendance à la dégradation est tout à fait claire : elle s'inscrit dans la continuité des séances de jeudi et vendredi.



Les Bunds et OAT évoluent en autonomie alors que les marchés US sont fermés aujourd'hui, pour cause de 'Labor Day'.



Nos OAT se tendent de +3Pts à 3,04%, les Bunds de +4,6Pts à 2,336%, les Bonos espagnols de +3Pts à 3,146%, les BTP italiens restent quasi stables avec +0,6Pt à 3,700%.



Les marchés ont pris connaissance ce matin de plusieurs statistiques d'activité au cours des dernières heures, en Asie et en Europe: elles étaient moins négatives que prévu.



L'indice des directeurs d'achat (IDA) du secteur manufacturier de la Chine s'est établi à 49,1 en août, contre 49,4 le mois précédent, en raison de l'impact des vagues de chaleur et des orages selon le Bureau d'Etat des statistiques (BES).



Dans la zone euro, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, est stable à 45,8 en août, et inférieur à la barre des 50 depuis juillet 2022, signalant donc toujours une forte détérioration de la conjoncture du secteur dans la région.



Dans l'Hexagone, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière, produit par S&P Global, signale la plus forte détérioration de la conjoncture manufacturière depuis sept mois, s'établissant à 43,9 en août, après 44 le mois précédent.



La semaine sera également chargée du côté de Wall Street avec les PMI puis en point d'orgue les chiffres de l'emploi du mois d'août (le NFP sera publié vendredi), qui seront peut-être déterminants pour l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale.





