Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : la dégradation de l'emploi US soutient les T-Bonds US information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 18:37









(CercleFinance.com) - Cette fois-ci, toutes les classes d'actifs évoluent à l'unisson dans le vert : les indices boursiers comme les bons du Trésor.



Le 'risk-on' sur les actions ne pèsent pas sur nos OAT ni les T-Bonds US : les rendements refluent dans le sillage d'une 'actualité' qui a quelque peu surpris les économistes.

En effet le nombre de créations d'emploi aux Etats Unis de mars 2023 à mars 2024 a été révisé d'un spectaculaire -818.000 alors que le consensus tablait sur -600.000 (et -500.000 était déjà considéré comme un chiffre 'plutôt mauvais'... puisque c'était le pire observé depuis 2009).

Et les estimations sont systématiquement revues à la baisse d'un mois sur l'autre depuis avril dernier : la tendance à la dégradation s'est poursuivie au printemps, puis cet été.



Les pertes d'emplois à plein temps sont massives dans tous les secteurs (notamment l'automobile, General Motors vient d'annoncer 1.000 licenciements), et en ce qui concerne les jobs à temps partiel, les pertes sont naturellement les plus nombreuses dans le secteur 'volatil' de l'hôtellerie/restauration/loisirs.



Le rendement des T-Bonds 2034 fléchit de -3,7Pts à 3,7820%, le '2 ans' efface -8Pts à 3,92% (brusque retour sous la barre des 4%, et net aplatissement de la courbe de taux qui est de moins en moins 'inversée'.



En Europe, la détente s'élève à -2,6Pt sur le Bund allemand vers 2,1840%, nos OAT effacent -4ts à 2,9040%, les BTP effacent -3,2Pts à 3,569%.





La prudence reste de mise à la veille de l'ouverture de la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole : Jerome Powell, le président de la Fed, prononcera vendredi un discours très attendu vendredi, les investisseurs s'attendant à un ton plus 'accommodant' et à la confirmation de l'amorce d'un cycle de détente des taux (2 initiatives au minimum avant fin 2024).



En Europe, les choses pourraient notamment se gâter demain avec la parution des indices PMI 'flash', qui devraient montrer un nouveau ralentissement de la croissance de l'activité sur le Vieux Continent.



Outre-Manche, les 'Gilts' continuent de faire cavalier seul à la baisse, même si c'est moins frappant que la veille : ils se dégradent de +0,8Pt vers 3,926%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.