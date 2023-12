Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : la décrue continue, T-Bonds à 3,88%, '30 ans' sous 4% information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 20:07









(CercleFinance.com) - Le compartiment obligataire continue de briller et les rendements de se détendre: les T-Bonds à 10 ans effacent -7,5Pts à 3,88% et celui du '30 ans' retombe de -3Pts au contact des 4,000% (3,997% au plus bas, les taux hypothécaires repassent sous la barre des 7% depuis 48H).



L'Europe n'est pas en reste puisque le Bund allemand à dix ans, véritable taux de référence de la zone euro, recule de -4Pts à 1,972%, nos OAT de -4,8Pts vers 2,4800%, les BTP italiens de -7Pts vers 3,581%.

Au Royaume Uni, où l'inflation se contracte nettement (de 4,6% vers 3,9%), les Gilts effacent -9Pts vers 3,565% et font mieux que les bons du Trésor dans l'Eurozone.



Les investisseurs s'accrochent fermement à leur scénario de forte baisse des taux directeurs en 2024 (l'anticipation médiane serait de 7 mais UBS va jusqu'à 10 assouplissements par la FED, soit plusieurs séquences de -50Pts).



En Europe, les spécialistes espère une détente dès le 2ème trimestre, la FED étant sensée démarrer mi-mars (à 70%), la BCE devrait lui emboîter le pas.



Tel n'est pas l'avis de Peter Casimir (patron de la banque centrale slovaque : 'une détente prématurée des taux comporte des risque de rebond de l'inflation', 'je préconise la prudence'.



Sur le front des statistiques, les investisseurs ont appris que la confiance du consommateur américain était remontée bien plus fortement que prévu en décembre (de 101, vers 110,7, au lieu de 103 attendu), selon les résultats de l'enquête mensuelle du Conference Board.



Sur le front immobilier, les ventes de logements anciens se sont accrues de 0,8% le mois dernier par rapport à octobre, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



Le prix de vente médian a atteint 387.600 dollars, en progression de 4% sur un an, et le stock de maisons existantes invendues s'est replié de 1,7% sur un mois à 1,13 million à fin novembre, soit 3,5 mois au rythme d'écoulement actuel.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.