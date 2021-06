Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : la confiance est partout au zénith, mais pas d'impact Cercle Finance • 29/06/2021 à 18:38









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires ont peu bougé ce mardi après leur forte hausse de lundi (qui contrebalançait les pertes de vendredi), une séquence porte de saloon qui n'a pas été totalement élucidée. Ce mardi, nos OAT ont consolidé, avec 1Pt de rendement de plus à 0,17%, les Bunds se dégradant de 1,5Pt à -0,1700%. Outre-Atlantique, les T-Bonds US sont parfaitement stables autour de 1,483%. Les chiffres du jour ont été très robustes mais ont peu impacté les rendements: c'était tellement bon en Europe que cela aurait pu alimenter les spéculations sur un changement de ton de la BCE. Les indices ESI (European Sentiment Index) du sentiment économique en Europe ont poursuivi leur rallye haussier en juin, gagnant 3,4 points (dans l'Eurozone) et 3 points dans l'Union européenne, pour s'établir respectivement à 117,9 et 117, selon l'enquête mensuelle de Bruxelles. 'Ils s'inscrivent ainsi largement au-dessus de leurs moyennes de long terme et de leurs niveaux d'avant la pandémie, atteignant leurs plus hauts niveaux depuis 21 ans', souligne la Commission européenne. Bruxelles indique par ailleurs que ses indicateurs des attentes en termes d'emploi (EEI) se sont accrus de 1,6 point à 111,6 pour la zone euro et de 1,2 point à 111,5 pour l'ensemble de l'UE, au plus hauts depuis novembre 2018. Aux Etats-Unis, il y avait également un baromètre de la confiance, celui des consommateurs par le Conference Board : il bondit également, de +7,3 à 127,3 ce mois-ci, à comparer à 120 en mai (chiffre d'ailleurs révisé de 117,2 en estimation initiale). Dans l'Hexagone, la confiance des ménages français dans la situation économique a nettement augmenté en juin au regard de l'indicateur de l'Insee qui gagne quatre points à 102 et dépasse sa moyenne de longue période (100) pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire. Le solde des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France va s'améliorer au cours des douze prochains mois grimpe pour atteindre son plus haut niveau depuis décembre 2017, et les craintes concernant l'évolution du chômage baissent nettement. Plus au Sud, les Bonos espagnols se dégradent marginalement de +0,5Pt de base, les BTP italiens se détendent symétriquement de 0,5Pt à 0,877%. Outre-Manche, petite tension de +1,5Pt à 0,74% (et même 0,757% au moment le plus défavorable).

