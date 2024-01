Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : la chute du pétrole alimente 1 détente marquée aux US information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 17:51









(CercleFinance.com) -La forte -et soudaine- baisse du baril qui s'est accélérée ce lundi à partir de la mi-journée soulage les anticipations inflationnistes.

Elles s'étaient renforcées la semaine dernière avec le détournement des tankers et du fret maritime en provenance d'Asie par le Sud de l'Afrique, l'accès au canal de Suez par la Mer Rouge s'avérant peu sure.



Le baril de pétrole a dévissé de -4,5% aux US (WTI à 70,5$) et en Europe (Brent à 75,60$) alors que l'Arabie réduit ses tarifs face à une demande atone.

Les marchés obligataires ont entamé une embellie dans l'après-midi (ce n'était pas le cas ce matin) : le rendement des T-Bonds US se détend de -7Pts sous les 4% (à 3,967%), le '30 ans' efface -5Pts à 4,100%.



En Europe, le '10 ans' allemand affiche -1,8Pt à 2,1250% (la production industrielle allemande a rebondi de 0,3% en décembre), nos OAT se détendent de -2,2Pt vers 2,6660, les BTP italiens effacent -5,2Pts à 3,878%.



La semaine qui débute sera surtout ponctuée la publication de l'inflation aux Etats-Unis, prévue jeudi.



Les investisseurs ont notamment dû digérer une série d'indicateurs économiques, emploi US en tête : ils ont tempéré la perspective d'une réduction rapide des taux d'intérêt.









Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.