Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Taux: la chute de W-Street ne profite pas aux T-Bonds ni OAT information fournie par Cercle Finance • 06/05/2022 à 18:00

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires poursuivent leur dégringolade avec des rendements qui se tendent symétriquement : nos OAT -loin de servir de refuges face à la chute de -1,75% du CAC40- voient leur rendement flamber de +10Pts à 1,667%, nouveau record 2022, les Bunds affichent le même écart à 1,104% (autre record).

Le 'spread' avec les BTP italiens (+13Pts à 3,052%) se stabilise vers 200Pts de base, cela devrait commencer à préoccuper la BCE... mais les +110Pts de 'spread' des 'Bonos' espagnols également (+11Pts à 2,25%)

Le '10 ans' américain (+5Pts à 3,105%) ne tire aucun bénéfice de la chute des indices US (-1% ce vendredi soir) et campe ce vendredi au-dessus du cap psychologique des 3%.

L'inversion de la courbe persiste avec le '7 ans' (3,12%) et le '20 ans' a culminé vers 3,46% (3,42% ce soir).

Le '30 ans' flirte désormais avec les 3,2%, ce qui propulse les taux hypothécaires US au-delà de 5,3%.



Le 'NFP' n'a pas permis de compenser la très mauvais surprise de la chute de -7,5% de l'indice de productivité publié la veille: les chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis sont globalement conformes aux attentes avec +428.000 créations alors que les économistes attendaient 400.000 créations d'emploi en avril.

Le Département américain du Travail révise à la baisse de -3.000 les chiffres de mars et de -36.000 ceux de février à 714.000.

Le taux de chômage a cessé de refluer, il se stabilise à 3,6% mais le taux de population active recule de 62,4 à 62,3%.

Le salaire horaire progresse de +0,3% (à 31,85$) tandis que le nombre d'heures travaillées est resté stable à 34,6/semaine.



Avec une économie américaine désormais proche du plein-emploi, les pressions salariales restent fortes et pourraient même s'intensifier si les postes vacants ne sont pas pourvus: les économistes qui voient s'enclencher la spirale prix-salaire commencent à intégrer le scénario d'une inflation longue.

Après un 'pic' de 10% au Royaume Uni (les 'Gilts' affichent +4Pts à 2,005%), en Espagne, en Belgique... les prix devraient s'assagir mais demeurer durablement supérieurs à 4% en Europe comme aux Etats Unis.