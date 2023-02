Taux : la BCE euphorise nos marchés, bien plus que la FED information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 19:27

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires basculent à leur tour en mode 'euphorie' et nos OAT, les Bunds, les BTP italiens bénéficient d'un rush en mode 'FOMO', un peu comme sur les actions depuis le 1er janvier.



Mais ce mouvement spectaculaire de détente de taux (-25 à -40Pts en Europe) ne colle pas avec la musique jouée par la BCE qui annonce +50Pts en mars et probablement +25Pts en mai, ce qui portera le loyer de l'argent à 3,75%.



Or, le rendement du '2 ans' français reflue de 2,74% vers 2,51%, le '1 an' efface -12,5Pts à 2,71%.

Autrement dit, le pari du marché, c'est une baisse de -100Pts des taux par rapport à la culmination envisagée au printemps, c'est à 4 fois -25Pts d'ici fin janvier 2024.



Et il faudrait pour cela que la décrue de l'inflation soit spectaculaire et sans contre-offensive liée aux prix de l'énergie.

Pour l'heure, les investisseurs ont des étoiles dans les yeux et l'avenir s'annonce radieux: nos OAT effacent 27Pts de rendement à 2,495%, les Bunds affichent -23Pts à 2,06%... et le record c'est pour les BTP italiens avec -41Pts à 3,88% (le repli a même dépassé -45Pts vers 16H), les Bonos espagnols effaçant tout de même -30Pts à 3,025%.





Aux Etats Unis en revanche, il ne s'est rien passé de spectaculaire sur les marchés de taux, avec une détente symbolique de -1,5Pts des T-Bonds à 3,385%.

Jerome Powell a pourtant prononcé la formule magique que Wall Street attendaient : 'il existe une dynamique de désinflation' aux Etats Unis.



Et Christine Lagarde, sans aller jusqu'à utiliser comme Jerome Powell le terme 'désinflation', invite à penser que ce que fait la BCE sera efficace et qu'il lui suffit de faire le job jusqu'au bout... ce qui euphorise nos OAT.



Le marché n'entend que ce qu'il veut entendre (les prix sont une 'dynamique de décrue') et occulte la promesse de nouveaux relèvements de taux cette année (au moins 2, ce qui portera les Fed Funds à 5,00/5,25%), sans jamais manifester la volonté de mettre fin à son cycle de resserrement monétaire dans l'immédiat.



Les chiffres du jour sont largement éclipsés par les messages jugés 'dovish' de la FED : les commandes à l'industrie américaine ont rebondi moins fortement que prévu en décembre, confirmant l'accès de faiblesse actuel du secteur manufacturier, a annoncé jeudi le Département du Commerce.



Après un repli de 1,9% au mois de novembre, les commandes industrielles se sont redressées de 1,8% (contre +2,3% attendu) grâce à la demande pour les équipements de transport et dans une moindre mesure pour les matériels minier, électrique et télécoms.



Dans le détail, les commandes de matériels de transport ont grimpé de 16,9% en décembre, à la faveur d'une envolée des commandes d'avions civils et de composants pour aéronefs.

Les commandes de biens d'équipement hors transport, considérées comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises, s'inscrivent en revanche en repli de 1,2% au mois de décembre.



la productivité non-agricole a augmenté de 3% aux Etats-Unis au quatrième trimestre 2022 en rythme annualisé, selon une estimation préliminaire du Département du Travail, après un recul de 1,4% au trimestre précédent.



Ce gain sensible traduit une hausse de 3,5% de la production alors que le nombre d'heures travaillées n'a augmenté que de 0,5%. Compte tenu d'une progression de 4,1% du salaire horaire, les coûts unitaires salariaux se sont accrus de 1,1%.

Le marché du travail continue de faire preuve d'une vigueur déconcertante : les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont reculé de 3.000 lors de la semaine du 23 janvier, s'établissant à 183.000 selon le Département du Travail (un plancher de 50 ans !).



Par ailleurs, la moyenne mobile sur quatre semaines - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - laisse apparaître un recul de 5750 d'une semaine à l'autre pour s'établir à 191 750.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé de 11 000 pour atteindre 1.655.000 lors de la semaine du 16 janvier, soit la dernière semaine disponible pour cette statistique.