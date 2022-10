Taux: la BCE alimente l'espoir de taux grimpant moins vite information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 19:01

(CercleFinance.com) - La BCE a fait plaisir aux marchés obligataires en introduisant du 'conditionnel' dans ses prochaines hausses de taux, ce qui confirme les attentes du marché: ouvrir la porte à des tour de vis moins brutaux que 75Pts d'ici fin 2022 et peut-être inférieurs à 50Pts de base en 2023.

La journée s'achève sur une quasi euphorie avec nos OAT qui se détendent de -17Pts vers 2,477%, les Bunds de -14Pts vers 1,976%, les Bonos espagnols de -20Pts vers 3,01% et les BTP italiens de -30Pts vers 4,025% : le 'Spread' avec le Bund se contracte de -15Pts vers +205Pts contre 240Pts il y a 10 jours..

Et la BCE n'a rien eu à faire, elle n'a pas eu à dégainer son outil anti-fragmentation : le marché s'est rassuré tout seul avec une Giorgia Meloni qui se glisse dans les pas de Mario Draghi (elle a placé un des ses anciens ministres à l'économie), et elle multiplie les déclarations pro-UE et pro-OTAN.



La conférence de presse de Christine Lagarde a été perçue comme moins offensive contre l'inflation et surtout sans surprise : le conseil des gouverneurs annonce avoir décidé d'augmenter les trois taux d'intérêt directeurs de la BCE de 75 points de base, les portant ainsi à respectivement 2,00%, 2,25% et 1,50% à compter du 2 novembre prochain.



Le communiqué n'est toutefois pas aussi souriant que le suggère la hausse des marchés de taux : l'inflation reste beaucoup trop forte (9,9%) et demeurera supérieure à l'objectif pendant une période prolongée, la croissance va subir des vents contraires.

La BCE 'continuera à relever les taux, pour assurer le retour au plus tôt de l'inflation vers son objectif de 2% à moyen terme, en fondant la trajectoire des taux d'intérêt sur l'évolution des perspectives d'inflation et économiques, avec une approche réunion par réunion'.

Autrement dit, elle naviguera à vue et ne se fixe plus d'objectif de hausse de taux.

Les TLTRO seront recalibrés lors de la réunion du 23 novembre et les taux associés seront revus à la hausse.

Christine Lagarde appelle les états à réduire leurs déficits, ce qui semble compliqué quand un choc récessionniste majeur semble menacer l'Eurozone.



Les T-Bonds se détendent et repassent sous les 4% (-Pts à 3,955%) malgré un net rebond de l'activité économique de -0,6 à +2,6% au troisième trimestre 2022 aux Etats-Unis en rythme annualisé, selon la toute première estimation du Département du Commerce (le consensus tablait sur +2,3%.



Cette augmentation -un peu supérieure au consensus- 'est principalement attribuable à la hausse des exportations et des dépenses de consommation, qui a été partiellement contrebalancée par une baisse de l'investissement dans le logement', selon l'administration.



Publié en même temps, le chiffre très attendu de l'indice des prix PCE a augmenté de 4,2%, contre une hausse de 7,3% au deuxième trimestre.

Si l'on exclut les prix des produits alimentaires et de l'énergie, l'indice 'core' a augmenté de 4,5%, contre une hausse de 4,7%, ce qui est rassurant.



Les commandes de biens durables ont de nouveau progressé (de +0,4%) en septembre aux Etats-Unis, dernier signe en date de la bonne résistance de l'économie américaine.

Les chiffres du Département du Commerce concernant les commandes de biens sont parfaitement conforme aux attentes des économistes (après un gain de 0,2% au mois d'août): les commandes hors aéronautique, un indicateur pouvant être considéré comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises, ont augmenté de 0,5%.

Hors défense, ces nouvelles commandes d'inscrivent en hausse de 1,4%.

Après tous ces chiffres, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans évolue actuellement à un plus bas depuis plus d'une semaine, à 3,98% contre 4,01%