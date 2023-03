Taux: la BCE a "mis son objectif de stabilité des prix en avant" (Tikehau)

(AOF) - La BCE « a clairement mis son objectif de stabilité des prix en avant en relevant de 50 points de base le loyer de l’argent en zone euro alors que le stress monte sur la liquidité du système bancaire occidental ». C’est ce qu’affirme Jean-Marc Delfieux, Responsable Stratégies Flexibles et Actions chez Tikehau Capital. « Les gouverneurs ne sont pas sourds aux derniers développements concernant les banques européennes et notamment Credit Suisse », précise-t-il.

Pour Jean-Marc Delfieux, la présidente de la BCE Christine Lagarde " a rappelé le rôle de la BCE de garant de la stabilité financière " en déclarant que " les banques européennes sont solides " et en soulignant que les instruments pour les soutenir si besoin existent déjà et peuvent être réactivés à tout moment.

Face aux incertitudes concernant le stress du système bancaire mais aussi de la trajectoire d'inflation et des effets futurs des cinq hausses de taux décidées depuis juillet 2022, la " forward guidance " a complètement disparu, affirme l'analyste, prévoyant que la BCE " prendra ses prochaines décisions de politique monétaire en fonction des données du moment, s'ouvrant la possibilité d'une pause si besoin ".

L'analyste relève que le marché des taux a été extrêmement volatile ces derniers temps, mais peu pendant ou immédiatement après l'annonce de la hausse de taux, signe que les investisseurs ont été plutôt apaisés après la conférence de presse. " La BCE devra cependant continuer à convaincre qu'elle peut mener de front et sans conflit d'intérêt ses objectifs de stabilité financière et des prix dans un contexte de taux au plus haut ces 15 dernières années ", conclut Jean-Marc Delfieux.