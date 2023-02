Taux: l'obligataire se ressaisit après des 'minutes' neutres information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 18:39

(CercleFinance.com) - Après une longue séquence de dégradation depuis le 2 février, les marchés obligataires se redressent: les acheteurs reprennent résolument la main au lendemain des 'minutes' de la FED, jugées pas trop 'faucon'.



Une détente s'opère en Europe et nos OAT effacent -7Pts à 2,95%, les Bunds -6Pts à 2,487%.

Plus au Sud, c'est encore plus net avec -8,5Pts de base sur les Bonos à 3,522% et les BTP italiens effacent -9Pts à 4,392%.



Toujours pas d'embellie outre Manche (Gilts quasi inchangé à 3,61% contre 3,616%) malgré la bonne des tenue des T-Bonds US qui servent souvent de fil directeur.

Le '10 ans US' efface -4,5Pts à 3,908%, le '1 an' -2Pts à 4,05%, le '6 mois' reste perché à plus de 4,09% (contre 4,10% la veille).



Plusieurs chiffres US sont parus ce jeudi : le PIB des Etats-Unis a augmenté de 2,7% en rythme annualisé au quatrième trimestre 2022 (contre 2,9% attendu), selon la deuxième estimation du Département du Commerce.

La consommation au 4ème trimestre est revue en forte baisse de +2,1% à +1,4% (c'est le 1er moteur de la croissance) mais le chômage continue de reculer avec des inscriptions hebdomadaires en recul de -3.000, à 292.000, soit un plancher de près de 50 ans.



L'environnement de marché reste assez logiquement perturbé par ces chiffres de l'emploi robustes: la crainte de nouvelles hausses de taux pourrait faire vaciller une économie qui semble pour l'instant échapper à la récession.



Hier soir, la publication des 'minutes' de la dernière réunion du comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed a montré que plusieurs responsables de l'institution restaient favorables à une hausse plus importante des taux d'intérêt de 50 points de base en raison de la persistance d'une inflation élevée... mais cela paraît peu probable car ce serait une grande première de voir la FED réaccélérer (en mars) après avoir levé le pied comme le souhaitaient les marchés début février.



Les investisseurs ont estimé que ces 'minutes' n'apportaient aucun élément à même de modifier leurs attentes en matière de taux, qui ont été significativement revues à la hausse ces dernières semaines.



Alors qu'à la fin du mois de janvier, le taux final de la Fed prévu était estimé à 4,9% à horizon juin, les marchés tablent désormais sur un taux final de plus de 5,3% au mois de juillet, voir peut-être même 5,60%.