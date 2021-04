Taux : l'inflexion des rendements s'affirme, Powell rassure

(CercleFinance.com) - Jerome Powell participait ce jeudi à une conférence organisée par le FMI et ses déclarations ont tout pour plaire aux marchés obligataires : 'la reprise aux États-Unis est encore incomplète et inégale, beaucoup d'américains vont avoir des difficultés à retrouver un emploi', ou encore 'la reprise mondiale s'accélère, elle ne semble pas inflationniste et ne devrait pas dépasser 2,5% aux Etats Unis'.

Les T-Bonds US en profitent pour se détendre un peu plus, de -2Pts vers -1,635%, et s'éloignent de la zone 'tendue' (1,7500% et au-delà).

Les marchés obligataires européens s'empressent de surfer sur des prévisions de croissance forte mais sans inflation : nos OAT et les Bunds se détendent de -2,5Pts à -0,086% et -0,343% respectivement.

Plus au Sud, nette embellie pour les BTP italiens avec -4,2Pts à 0,662%, -2,2Pts sur les Bonos espagnols à 0,333%.

Outre-Manche, sans actualité particulière, les Gilts se détendent de -3Pts vers 0,746%.

Côté chiffres, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis rebondissent de +16.000 à 744.000 : le score du jour s'avère supérieur de 50.000 au consensus.

La France a essuyé un déficit commercial de 5,2 milliards d'euros au mois de février 2021, à comparer à 4,2 milliards le mois précédent (révisé de -3,9 milliards en estimation initiale), d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes.