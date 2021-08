Taux : l'inflation plombe clairement l'Europe du Nord au Sud

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -La publication des chiffres de l'inflation dans l'Eurozone n'a visiblement pas beaucoup impacté le CAC40 (-0,1%) mais le recul est brutal du côté des OAT dont le rendement se tend symétriquement de +5,3Pts à -0,029%, des Bunds (+5,1Pts à -0,385%).

Plus au Sud, la secousse s'avère encore plus brutale avec +6Pts de base sur les Bonos espagnols à 0,343% et +9Pts sur les BTP italiens à 0,707%.

Cette correction est pour une fois directement replié à la publication de l'indice des prix à la consommation d'Eurostat en août dans la zone euro: l'inflation fait un bond de +3% mois-ci en rythme annuel contre 2,2% en juillet, alors que le consensus des économistes tablait plutôt sur de 2,7%.

En 'core rate' (hors éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires non transformés), l'inflation dite de base atteint 1,6%, contre 0,9% le mois précédent (score supérieur aux 1,5% attendu par le consensus).

Si d'autre chiffres d'inflation du même calibre (prtix à la production par exemple) venaient confirmer la hausse des pressions inflationniste, cela pourrait relancer le débat sur l'évolution de la politique monétaire de la BCE même si elle s'en défend.

La BCE a déjà expliqué qu'elle ne prévoyait pas de réagir à un choc inflationniste apparent car il ne s'agirait en fait que d'un 'effet rattrapage' post-pandémie et 'd'effets techniques purement transitoires'.

En France, l'Insee a annoncé ce matin (estimation provisoire) que les prix à la consommation en France ont connu une hausse de 1,9% en août 2021, marquant ainsi une nette accélération après un taux annuel de +1,2% le mois précédent (fin des soldes d'été, prix de l'énergie en forte hausse).

Cela n'a pas forcément de rapport avec l'inflation mais les dépenses de consommation des ménages en biens ont baissé de 2,2% en volume par rapport à juin (on avait observé une hausse séquentielle de 0,3% des dépenses de consommation).

La consommation avait rebondi à la fin du 2ème trimestre : elle est revue à la hausse (+1,1% contre +0,9% initialement) selon les données CVS-CJO de l'Insee.

La mise en place du 'pass sanitaire' a lourdement impacté début août les activités loisirs/restauration ainsi que le shopping dans les grands centres commerciaux: de quoi abimer également la consommation alors que c'est le principal moteur de la reprise.

L'agenda des données 'macro' s'est conclu sur la publication d'un bien mauvais indice de confiance des consommateurs du Conference Board aux Etats-Unis: il chute une nouvelle fois en août (2ème mois de dégradation consécutif), de 125,1 en juillet vers 113,8 en août, un niveau bien inférieur au consensus de 122.

L'organisation patronale précise que la composante du jugement des consommateurs sur la situation actuelle s'est contractée d'environ -10Pts, de 157,2 vers 147,3 d'un mois sur l'autre, et que celle mesurant leurs anticipations dévisse de plus de 12Pts, de 103,8 en juillet vers 91,4 en août.

Cette dégradation serait en partie causée par la vague de variant Delta qui s'est développée ces dernières semaines Outre-Atlantique et entraîne la remise en oeuvre de restrictions et de 'pass sanitaires' dans des grandes métropoles comme New York ou Detroit.

Les T-Bonds US échappent donc au phénomène de tension observé en Europe: ils ne se retendent que de +1,5Pt vers 1,3000%.

Enfin, Outre-Manche, les 'Gilts' évoluent à mi-chemin entre Bunds et T-Bonds avec une dégradation de +3,5Pts vers 0,615%.