Taux : l'exercice de comm' de la FED et BCE bien accueilli

(CercleFinance.com) - Les marchés de taux connaissent une embellie : d'abord timide, elle s'est amplifiée à mesure que les indices boursiers creusaient leurs pertes (à mi-séance, le Dow Jones cède -1,2% à 32.000, le S&P500 -0,8%, le Nasdaq -0,6%).

Les banques centrales n'ont pas surpris les marchés lors de leur exercice communication à 24H de distance (des commentaires inattendus se traduisent souvent par de la 'contrariété').

Au lendemain de la hausse (la 10ème) des taux US vers 5,25%, le rendement des Treasuries à dix ans se détend de -8,8Pts vers 3,302% malgré la perspective de voir les taux américains rester à des niveaux élevés pendant encore de longs mois.

La FED continue en effet d'exclure toute baisse des taux d'ici à la fin de l'année, ce qui reporte la perspective d'un éventuel assouplissement à l'échéance 2024.



Le climat était également positif en Europe, la BCE n'a pas refroidi l'ambiance : le 10 ans allemand se détend de -6Pts à 2,19%, celui des OAT de -5Pts 2,796%, les 'Bonos' de -3,5Pts à 3,285% les BTP italiens de -2Pts à 4,11%.



Côté chiffres, la productivité non-agricole a diminué de 2,7% aux Etats-Unis au premier trimestre 2023 en rythme annualisé.

Par ailleurs, compte tenu d'une progression de 3,4% du salaire horaire, cette chute de la productivité s'est traduite par un bond de 6,3% des coûts unitaires salariaux non-agricoles sur les trois premiers mois de l'année.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de +13.000 la semaine dernière aux Etats-Unis, une évolution allant plutôt dans le sens d'une détente du marché du travail

La moyenne mobile sur quatre semaines - qui lisse les données hebdomadaires - a quant à elle progressé de 3500 à 239.250.

Enfin, le déficit commercial des Etats-Unis s'est nettement réduit, de -9,1% à 64,2Mds$ en mars, selon le Département du Commerce.



Cette réduction de 6,4Mds$ du déficit d'un mois sur l'autre reflète surtout une augmentation de 2,1% des exportations de biens et service.

Outre-Manche, les 'Gilts' parviennent enfin à s'offrir une embellie de -2Pts à 3,674%.



