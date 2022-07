Taux: l'Europe digère le mauvais IFO, T-Bonds US en repli information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 18:19

(CercleFinance.com) - Les marché obligataires européens s'ajustent un peu après la forte détente des taux survenue en fin de semaine dernière.

Une légère tension a persisté jusqu'à la mi-journée (avec des écarts de 4/5Pts à la hausse) mais les rendements se sont assagis en fin de séance pour retrouver leurs meilleurs niveaux de vendredi.



Des seuils techniques important avaient été testés: le Bund reculant au contact des 1,000%, nos OAT flirtant avec les 1,60% pour la première fois depuis plus de 6 semaines.



Nos OAT sont quasi-stables à 1,61%, les Bunds affichent également à 1,0180 (le 'spread' OAT/Bund s'écarte à près de +60Pts, contre +30Pts de base en début d'année).

La situation s'améliore un peu pour les BTP italiens, ils se détendent de -4Pts à 3,38% : le 'spread' avec le Bund retombe sous +240Pts, à +236.

Les 'Bonos' espagnols effacent -2,3Pts vers 2,228%, les Gilts britanniques terminent inchangés à 1,941%.

Les Bunds ont peu réagi à la publication d'un très mauvais indice IFO: le climat des affaires en Allemagne s'est détérioré plus nettement que prévu au mois de juillet.

Il est ressorti à 88,6 ce mois-ci après 92,2 en juin alors que le consensus l'attendait à 90,1.



Le sous-indice mesurant les 'conditions actuelles' a reculé à 97,7 contre 99,4 en juin (9.000 entreprises ont répondu à l'enquête), rien de très spectaculaire.

En revanche, celui concernant les anticipations est le plus inquiétant : il a lourdement chuté, passant de 85,5 à 80,3 selon l'institut munichois.



'Ce nouveau repli (...) vient s'ajouter aux signes montrant que l'économie allemande est au bord de la récession, la cherté des prix de l'énergie et les inquiétudes sur l'approvisionnement en énergie pénalisant les perspectives des entreprises', ont réagi les analystes de Capital Economics.



Les intervenants se préparent à une fin de semaine intense et potentiellement décisive avec une série de statistiques relatives à la croissance : ils découvriront jeudi la première estimation du PIB américain de deuxième trimestre, attendu en hausse de 0,5% après son repli de 1,6% au premier trimestre.

Le lendemain, ce sera au tour de la première estimation de la croissance en zone euro au titre du deuxième trimestre, mais aussi aux derniers chiffres de l'inflation dans la région, qui pourrait une fois de plus surprendre à la hausse.

Aux Etats Unis, le rendez-vous le plus attendu se situe mercredi avec le verdict de la FED : le FOMC devrait annoncer une hausse de 75Pts de base (hypothèse validée par 90% des opérateurs, certains collègues de Jerome Powell ayant écarté une hausse de +100Pts) mais ce qui importe, c'est le 'ton' général de la conférence qui suivra, selon qu'il sera plus 'faucon' ou plus 'colombe'.

En attendant, les T-Bonds se tendent légèrement de +3Pts vers 2,811%, rien de très significatif. Le '30 ans' en revanche affiche +5,4Pts vers 3,05%, malgré la forte contraction des demandes de prêts et la chute des transactions immobilières.